Le fondant au chocolat de Johanna Kaufmann

Johanna Kaufmann, auteure du livre culinaire Déjeuner chez Jojo, été l'invité de Laurent Mariotte dans l'émission La Table des bons vivants. Pour l'occasion, elle a partagé avec nous sa recette de fondant au chocolat. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel gâteau puisqu'il s'agit d'une recette plus que gourmande avec une double portion de chocolat, contrairement à la recette traditionnelle. De quoi retenir l'attention des plus gourmands.

Un gâteau sans complexe

"Ce fondant au chocolat, c'est vraiment mon gâteau fétiche parce que c'est un gâteau qui est vraiment simple, direct, généreux, sans complexe, sans chichi", commente Johanna Kaufman. "Je l'appelle le fondant très chocolat parce que dans les recettes classiques, vous mettez une tablette, voire une tablette et demi. Dans celui-là, on en met carrément deux. Et du coup, on a une densité, une puissance en bouche."

Enfin comme pour tous les fondants, on retrouve les œufs, beaucoup d'œufs mais pas de panique le chocolat vient les recouvrir de son arôme. On retrouve également la farine qui apporte encore de la texture et de la générosité, du relief au gâteau.