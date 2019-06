Le Ferré, 700 habitants, capitale française de la délivrance de passeports en express

C'est une petite commune bretonne de 700 habitants. Le Ferré, près de Fougères, a beau être perdu au milieu de nulle part, il est malgré tout habilité à délivrer cartes d'identité et passeports, si bien qu'il est en train de devenir la capitale française des papiers fournis en express. On obtient en effet au Ferré un rendez-vous en seulement une à deux semaines, contre plusieurs mois d'attente pour de nombreuses villes. Résultat, le bouche à oreille aidant, on vient au Ferré quasiment de toute la France, quand on se trouve en situation désespérée. François Coulon s'est rendu sur place pour Europe 1.

Cinquante cartes d'identité et passeports délivrés chaque semaine

Paris, Bordeaux, Nantes, Rennes, Granville... Les voyageurs pressés sont prêts à parcourir des centaines de kilomètres, sachant qu'il faudra renouveler le long trajet pour récupérer les documents. Pour les secrétaires de mairie, cela représente une quinzaine de rendez-vous par jour, et cinquante cartes d'identités et passeports délivrés chaque semaine. "Depuis deux, trois mois, on passe nos journées à faire ça", confie l'une d'entre elles. Leur mot d'ordre : "service public express", avec délivrance de papiers d'identité en trois semaines. "J'habite à Paris, il me faudrait six mois pour obtenir un passeport, et je pars la semaine prochaine, donc nous sommes là", explique une administrée. "C'est miraculeux", salue une autre, qui pourra partir en voyage de justesse.

Louis Pautrel, le maire UDC du village, n'hésite pas à délivrer lui-même des passeports le dimanche. "On nous dit tellement que tout ce qui est petit, il faut le supprimer", déplore-t-il. "Mais l'habitant parisien, de Bordeaux ou de Nantes, va venir trouver sa bouée de sauvetage sur une commune rurale de 700 habitants. On est aussi indispensable que les grandes métropoles", assure-t-il. Pour lui, la délivrance de documents d'identité, qui mobilise une secrétaire à plein temps, n'est absolument pas rentable. Mais sa démarche se veut militante.