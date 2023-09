Le chef français Mory Sacko fait la Une du magazine «Time» consacré aux «leaders de demain»

Alors que la France était plongée en plein confinement, en raison de la pandémie de Covid-19, les téléspectateurs de l'émission culinaire Top chef, sur M6, faisaient la connaissance de Mory Sacko. Passé par les cuisines de Thierry Marx au sein du prestigieux Mandarin Oriental, ce jeune chef, alors âgé de 27 ans, est devenu l'un des visages de la 11e saison du concours.

Si la victoire avait finalement été décernée au Normand David Galienne, la suite des évènements fut couronnée de succès pour Mory Sacko, désormais chef étoilé et à la tête de son propre restaurant dans le 14e arrondissement de Paris. Et, plus récemment, le natif de Champigny-sur-Marne, en banlieue parisienne, a vécu une nouvelle consécration : une place en Une du célèbre magazine américain Timequi dédie un numéro aux "leaders de demain".

"Je ne peux que savourer ce moment fort"

Mory Sacko apparaît donc dans une liste de 100 personnalités, décrites comme faisant partie des plus prometteuses du monde. On y retrouve notamment la Maltaise Roberta Metsola, devenue l'année dernière la plus jeune présidente du Parlement européen ou encore Bella Ramsey, actrice de la série The Last of Us.

>> À ÉCOUTER AUSSI - Laurent Mariotte avec Mory Sacko

"Franchement, c'est le genre de choses qui n’arrivent qu’une fois dans une vie, et encore", écrit Mory Sacko sur son compte LinkedIn, accompagnant son message d'un émoji rieur. "Je ne peux que savourer ce moment fort, c’est une belle reconnaissance pour tout ce que j’essaie de transmettre et raconter au quotidien à travers mon travail !", ajoute-t-il. Avant lui, seuls deux autres chefs tricolores avaient eu droit à pareille distinction : Michel Guérard en 1976 et Alain Ducasse en 2021.

Un hommage signé Omar Sy

Pour établir une sélection de personnalités, le magazine Time s'appuie sur des recommandations d'autres célébrités. Dans le cas de Mory Sacko, c'est Omar Sy qui s'est fendu de quelques lignes particulièrement élogieuses. "J'étais déjà curieux de connaître l'ascension de Mory, car je suis touché par son parcours : il a le même âge que mes petits frères. Jeune homme noir d'origine malienne, l'un des neuf enfants, il a grandi en banlieue parisienne en lisant des mangas et en aimant la culture japonaise", écrit le comédien.

Les origines africaines de Mory Sacko font d'ailleurs partie intégrante de la carte du restaurant MoSuke, ouvert par l'intéressé le 1er septembre 2020, dans la foulée de sa participation à Top chef. L'établissement propose un alliage de saveurs africaines, mais aussi françaises et japonaises. De quoi séduire la critique gastronomique puisqu'il ne faudra que quelques mois à MoSuke pour décrocher, en janvier 2021, sa première étoile au guide Michelin.