«Airbnb a tout raflé» : Thierry Marx évoque la difficulté des saisonniers à trouver un logement

Les saisonniers, qui représentent une bonne partie de la main-d'œuvre dans l'hôtellerie et la restauration, sont de moins en moins présents pendant les périodes touristiques. Invité au micro d'Europe 1, Thierry Marx a dénoncé le manque de logements pour héberger les salariés. Ces dernières années, les plateformes permettant de louer un logement à l'image d'Airbnb écrasent la concurrence et ont un prix beaucoup trop élevé. Le chef étoilé a notamment évoqué la solution d'aménager des logements spéciaux grâce à un partenariat entre privé et public.

>> A LIRE AUSSI - Hôtellerie-restauration : Thierry Marx élu à la présidence du syndicat patronal Umih

Des logements trop chers

"Aujourd'hui, tout ce qui est alloué, ce qui était louable à un moindre coût pour des salariés ou pour des employeurs, ça n'existe plus. Airbnb a raflé tout ça. Donc il y a un vrai manque de logements", a expliqué Thierry Marx. Le prix du loyer, devenu beaucoup trop cher, n'attire pas les saisonniers, bien au contraire.

Pour inverser la tendance, les domaines concernés ont redoublé d'efforts. Entre planification du travail, fidélisation et prime pour les salariés, de nombreuses solutions sont mises en place mais sans trop de succès. "On est prêt, nous en tant qu'employeurs, de pouvoir dérouler toutes ces possibilités. Mais il reste ce blocage de l'hébergement."

Des solutions "à trouver ensemble"

Le chef cuisinier a d'ailleurs précisé qu'il a rencontré, en compagnie de plusieurs confrères, le ministre du Logement Olivier Klein pour le sensibiliser à propos de ce problème alarmant. Les maires de communes ainsi que les présidents de régions sont également sensibilisés à ce sujet. "Les solutions sont à trouver ensemble", a-t-il précisé. Des internats et des campings devraient notamment ouvrir pour accueillir certains saisonniers n'ayant pas réussi à trouver un logement à temps.