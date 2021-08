"Le changement climatique affecte déjà toutes les régions", avertit Valérie Masson-Delmotte

INTERVIEW

L’humanité court-elle à sa perte ? Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a publié lundi son nouveau rapport d’analyse du dérèglement climatique de la planète. Résultat : le réchauffement de la planète pourrait atteindre le seuil de +1,5°C autour de 2030, dix ans plus tôt qu'estimé, menaçant de nouveaux désastres "sans précédent" l'humanité, déjà frappée par des canicules et inondations en série. La paléoclimatologue et coprésidente de l’un des trois groupes de travail du Giec, Valérie Masson-Delmotte, était l’invitée d’Europe 1, lundi soir, pour évoquer la portée de cette alerte.

Des périodes sèches, d'autres de pluies torrentielles

À moins de trois mois de la conférence climat COP26 à Glasgow, le constat choc des experts climat de l'ONU (Giec) sonne comme un branle-bas de combat : les humains sont "indiscutablement" responsables des dérèglements climatiques. S'ils veulent en limiter les dégâts, il faut réduire principalement le méthane et le dioxyde de carbone, les deux principaux gaz à effet de serre, selon Valérie Masson-Delmotte. On arrivera ainsi à "stabiliser le réchauffement d'ici 10 à 20 ans à un niveau très proche de l'actuel", poursuit-elle.

Car la planète a déjà gagné +1,1°C entre 2015 et 2019. Le monde voit de ses propres yeux les conséquences déjà à l'œuvre. Encore plus cet été, avec les images de flammes ravageant l'Ouest américain, la Grèce ou la Turquie, des flots submergeant des régions d'Allemagne ou de Chine, ou un thermomètre qui frôle les 50°C au Canada. "Le changement climatique affecte déjà toutes les régions de la Terre et de multiples façons. Il ne se manifeste pas de la même manière en France, en métropole ou dans les outre-mer, dans les régions polaires ou dans les régions tropicales", explique cette experte du Giec.

Concrètement, le changement climatique se traduit par "des périodes sèches, plus longues, plus prononcées, en particulier autour de la Méditerranée, mais aussi des saisons humides et des événements de pluies torrentielles renforcées", assure Valérie Masson-Delmotte.

"La montée du niveau des mers est inévitable et irréversible"

En ce qui concerne la montée des eaux, là encore, tout dépend de notre réaction. "La montée du niveau des mers est inévitable et irréversible. Mais le rythme de montée du niveau des mers va dépendre de ce que l’on va choisir de faire chacun, partout dans le monde. Il peut continuer à accélérer si l’on rajoute toujours plus de gaz à effet de serre. Mais il peut aussi ralentir" si d'autres choix sont faits, analyse le paléoclimatologue. Avant d’ajouter : "Et ça change tout pour l'ensemble des gens et l'ensemble des écosystèmes sur les littoraux mondiaux. Une montée plus graduelle, c'est aussi plus de temps pour s'adapter."

Le rapport des experts du Giec a été établi à partir de plus de 14.000 études scientifiques par des spécialistes venant de 195 pays. Il est disponible sur le site internet de l’organisation.