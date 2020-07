Le célèbre camping des "Flots Bleus", peu à peu rogné par la dune du Pilat

REPORTAGE

C’est une montagne de sable majestueuse, mais fragile. La dune du Pilat continue de s’affaisser un peu plus chaque année. Rien qu’en un an, elle a perdu près de quatre mètres, passant de 106,4 mètres à 102,5 mètres, soit son plus bas niveau depuis une décennie. Résultat… le sable qui s’écoule grignote un peu plus les terres, ce qui n’est pas sans conséquences pour les campings du bassin d’Arcachon qui perdent un peu plus de place chaque année.

"Notre emplacement est assez loin de la dune, on a encore quelques années devant nous avant que notre emplacement soit pris… par le sable." Si Grégory envisage déjà que son bungalow place E26 soit un jour enseveli, c’est parce qu’il voit bien que le camping de la Dune, popularisé sous le nom "Flots Bleus" par le film Camping avec Franck Dubosc, et où il passe tous ses étés depuis neuf ans, se métamorphose.

"J’ai perdu environ 60 à 70 emplacements"

"Le terrain de volley a dû être déplacé, parce que la dune empiète sur le camping", indique-t-il. C’est aussi une piscine et même, l’an dernier, des sanitaires qui ont disparus. De forts coups de vent en automne et en hiver balayent la crête de la dune. Le sable ainsi déplacé grignote inexorablement le camping que dirige Franck Couderc depuis dix ans. "J’ai perdu environ 60 à 70 emplacements, soit une trentaine de mètres. On a dû réaménager d’autres emplacements pour les camping-cars", explique-t-il.

Même avec un manque à gagner total de 100.000 euros, ce gérant prend ça avec philosophie. "Oui, le camping peut disparaître d’ici 20 à 30 ans", mais il insiste : "on n’ira pas contre la nature."