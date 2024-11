Le Beaujolais nouveau arrive sur les tables françaises : à quel goût s'attendre ?

REPORTAGE

Le Beaujolais nouveau est arrivé ! D'une année à l'autre, son goût peut être très différent, alors à quoi s'attendre pour le cru 2024 ? Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'été plutôt frais et pluvieux dans le vignoble au nord de Lyon, c'est un millésime plutôt léger cette année. Europe 1 l'a goûté pour vous dans une cave lyonnaise, avec modération évidemment.

Un vin au goût et à l'image de la météo

Contrairement à ces deux dernières années, plus chaudes, le cru 2024 du Beaujolais nouveau est un vin particulièrement frais. Plutôt classique finalement avec sa robe rose clair, explique Fanny Dumeylet, de la cave de l'Oasis à Oullins, à côté de Lyon. "Au nez, c'est plein de petits fruits type groseille, que moi je trouve très appétissant : on a envie de goûter ! Et en bouche, on a ce côté hyper gouleyant, facile, frais. C'est plein de petits fruits rouges, ce côté groseille, ce côté framboise, fraise… très gourmand !", décrit-elle avec passion.

Une fraîcheur qui s'explique par la météo. "On n'a pas eu un été très chaud, on a eu un printemps très pluvieux. Donc des raisins qui ont eu moins de soleil que sur les deux dernières années. Donc moins de densité et donc ce côté moins coloré", complète Fanny Dumeylet. Le Beaujolais 2024 sera donc parfait sur des charcuteries ou des petits fromages frais, un vrai vin de joie. "C'est très léger, facile à boire. Du jus de fruits. J'ai un copain qui dit : 'Le Beaujolais, ça ne compte pas !' Et c'est tout à fait ça : ça ne compte pas !", conclut-elle en souriant.

Ce qui n'empêchera pas d'en profiter quand même, toujours avec modération… "Santé ! À la vôtre !"