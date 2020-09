Saviez-vous que le baba au rhum est né...en Lorraine ?

Le baba au rhum est français, et bien français ! Il est né plus exactement en Lorraine, au 18e siècle. Et c'est pour soulager les dents abîmées d'un vieil homme qu'il a été imaginé… Voici sa véritable histoire.

Ce monument de la pâtisserie est né à Lunéville, près de Nancy, au début du 18e siècle. On le doit au génial chef pâtissier Nicolas Stohrer, qui s'occupait de l'ancien roi déchu de Pologne Stanislas Leszczynski. Dans son château, ce dernier aimait manger soit des kouglofs ou des gâteaux polonais qui lui rappelaient ses origines. Mais ceux-ci étaient un peu dur et il n'avait plus les dents en très bon état. C'est alors que son chef cuisinier eut la bonne idée d'imbiber ses gâteaux pour les ramollir. Et cela commença non pas avec du rhum - il n'y en avait pas à Nancy en ce temps-là - mais avec du vin de madère ou de tokay, ce qui rendait le gâteau beaucoup plus moelleux.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. >> Abonnez-vous ici

Non, le baba authentique ne contient pas de crème !

Nicolas Stohrer partit ensuite à Paris, accompagner Marie Leszczynska, l'épouse du roi Louis XV. Il s'installe alors rue Montorgueil où il ouvre en 1730 une pâtisserie - qui existe toujours et qui est la plus vieille pâtisserie de Paris. On peut toujours y manger des babas au rhum.

Le rhum, dans tout ça, est arrivé bien plus tard. C'est un descendant de Nicolas Stohrer qui, dans les années 1800, décida de remplacer le fameux vin de madère par du rhum. Finissons en démontant une idée reçue : non, dans l'authentique baba, il n'y a pas de crème ! Elle a été rajoutée dans la pâtisserie contemporaine.