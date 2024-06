Tout savoir sur le 3677, le nouveau numéro pour signaler des cas de maltraitance animale

À partir de ce lundi 24 juin, le 3677, un numéro d'appel national est mis en place pour signaler des cas de maltraitance animale. Cette ligne téléphonique est ouverte sept jours sur sept, de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi et de 10 heures à 17 heures le week-end. En dehors des heures d’ouverture au public, un formulaire de signalement en ligne est à disposition.

Une équipe pourra être dépêchée sur place si nécessaire

On doit cette initiative au Conseil national de la protection animale (CNPA). "Lorsqu’un appel est passé, l’appelant est mis en relation avec un opérateur sélectionné et formé pour recueillir des informations précises et pertinentes sur le cas de maltraitance. Il est important de fournir autant de détails que possible, y compris l’emplacement exact, la nature de l’abus, et toute information sur le ou les auteurs de la maltraitance", indique le CNPA.

Les appelants seront ensuite renvoyés vers le bon interlocuteur comme la police, la gendarmerie, la DDPP, l'APA, les pompiers, les mairies ou les vétérinaires en fonction de la situation. Les informations recueillies seront ensuite évaluées par les répondants pour déterminer la gravité de la situation et l’urgence d’une intervention. Si nécessaire, une équipe est dépêchée sur place pour enquêter, en collaboration avec les forces de l’ordre locales si la situation l’exige.

Toutes situations peuvent être signalées

Avec le 3677, vous pourrez signaler toutes situations comme la négligence (manque de nourriture, d’eau, d’abri, de soins médicaux), les abus physiques ou la violence, les conditions de vie inappropriées ou dangereuses, la vente illégale d’animaux ou le trafic d’espèces protégées, l’empoisonnement d’animaux ou d’autres formes de maltraitance délibérée.

L'objectif est, d'une part, de fournir un moyen simple et accessible de signaler les abus et d'autre part, de soulager le travail des services de l'État en filtrant les signalements sans preuves et les signalements malveillants. Le CNPA souhaite aussi avoir des données plus précises sur la maltraitance animale afin de les faire remonter au niveau de l'État, ce qui permettra d’accompagner les évolutions des politiques publiques en faveur du bien-être animal.

Selon les derniers chiffres de la Société protectrice des animaux (SPA), 27.642 signalements ont été traités en 2023, soit 16% de plus qu’en 2022. 17.819 enquêtes ont été menées dont 1.505 sur des professionnels par la Cellule Anti-Trafic.