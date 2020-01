Laurent Alexandre répond à Frigide Barjot : "Choisir nos bébés, c'est mieux que subir le hasard darwinien"

Laurent Alexandre est-il transhumaniste ? Le chirurgien-urologue s'en défend, et pourtant. Dans l'émission "En balade avec", présentée sur Europe 1 par Frédéric Taddei le dimanche, celui qui est également diplômé de Sciences Po et de l'ENA s'est dit très favorable à la mainmise de la science et des nouvelles technologies sur la procréation. "Persuadé que la fécondation traditionnelle va disparaître", Laurent Alexandre est radicalement opposée sur ce sujet à son amie Frigide Barjot, catholique et ex-porte-parole de la Manif pour Tous.

Le règne des éprouvettes

Cette dernière, Virginie Tellenne de son vrai nom, prône en effet de "ne pas changer le modèle structurant de la procréation entre l'homme et la femme, c'est-à-dire la filiation biologique entre l'homme et la femme". C'est ce point précis qui, argue-t-elle, l'a fait s'opposer au mariage pour les couples de même sexe. Laurent Alexandre a des idées radicalement opposées. "Dans le futur, on pourra faire un bébé de deux papas ou deux mamans", estime-t-il. Et ce n'est pas pour lui déplaire.

Car "choisir nos bébés, c'est mieux que subir le hasard darwinien, le hasard de la sélection naturelle", martèle-t-il. Et "la seule façon de faire des bébés à la carte, c'est de faire des fécondations in vitro. Pour modifier l'embryon, il faut qu'il naisse en éprouvette". À Frigide Barjot, qui les définit tous les deux comme "des opposés idéologiques", Laurent Alexandre répond : "Tu refuses la révolution."

Vers "l'homme 2.0"

Lui, au contraire, l'accueille à bras ouverts. "Nous sommes en train de tuer l'homme 1.0 qui est soumis au hasard génétique, biologique. Et nous sommes en train de créer l'homme 2.0, démiurge doté de toute la puissance des technologies transhumanistes."

Ces idées complètent le reste de la pensée de Laurent Alexandre, qui se définit comme un "optimiste" et estime que "2019 est objectivement la plus belle année qu'ait connue l'humanité". Le chirurgien, pour qui les alertes lancées notamment par Greta Thunberg sur le réchauffement climatique sont des cris d'orfraie, a toute confiance dans les progrès technologiques et dans l'inexorable amélioration du monde, notamment grâce à l'intelligence artificielle.