EDF : qui est Bernard Fontana, le successeur de Luc Rémont à la tête du groupe ?

Le nom de Bernard Fontana a été proposé pour succéder à Luc Rémont à la tête d'EDF. À la tête depuis 2015 de Framatome, une filiale d'EDF qui conçoit et met en service les réacteurs nucléaires, il avait également pris la direction du pôle "Industrie et Services" d'EDF, en mars 2024, lors de la réorganisation des activités nucléaires du groupe.



Bernard Fontana, choisi par l'exécutif pour prendre la tête d'EDF et succéder à son PDG sortant, Luc Rémont, a l'avantage de bien connaître l'énergéticien et le nucléaire, mais également les clients du groupe, engagés depuis des mois dans d'intenses négociations commerciales pour la fourniture d'énergie. La chimie, le béton, l'acier : autant de secteurs gourmands en énergie et que Bernard Fontana connaît bien, puisqu'il en a dirigé quelques fleurons, au cours d'une riche carrière de capitaine d'industrie.

Il a œuvré à la fusion entre Holcim et Lafarge

Polytechnicien, également diplômé de l'école d'ingénieurs Ensta, Bernard Fontana, 64 ans, né à Tamatave (Madagascar), a débuté sa carrière en 1987 à la société nationale des poudres et explosifs (SNPE), spécialisée dans la propulsion d'engins balistiques civils et militaires, où il a gravi de nombreux échelons, jusqu'à en devenir le directeur général adjoint chargé de la chimie. Il a ensuite rejoint de 2004 à 2012 l'aciériste ArcelorMittal, dont il a notamment dirigé les ressources humaines, avant de prendre la direction générale du cimentier suisse Holcim, où il a œuvré à la fusion avec le français Lafarge.

Tout au long de sa carrière, Bernard Fontana a donc travaillé dans des secteurs aujourd'hui confrontés en France et en Europe à une crise terrible, dont la compétitivité est hautement tributaire des prix de l'électricité, d'autant qu'ils sont souvent soumis à une concurrence acharnée des Etats-Unis et de la Chine.

Directeur du pôle "Industrie et Services" d'EDF

Mais Bernard Fontana est également un très bon connaisseur du nucléaire : depuis 2015, il est devenu un acteur central de la filière française de l'atome. À la tête de Framatome, filiale d'EDF qui conçoit et met en service les réacteurs nucléaires, il a également pris la direction du pôle "Industrie et Services" d'EDF, en mars 2024, lors de la réorganisation des activités nucléaires du groupe.

Après avoir contribué au redressement de Framatome, en grave difficulté financière après l'échec de certains investissements et à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima, Bernard Fontana est ainsi devenu un des hommes clés de l'énergéticien détenu à 100% par l'Etat, dans la cadre d'une réorganisation pensée pour améliorer la performance industrielle du groupe, dans un contexte de relance de l'atome.