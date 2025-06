Fortes chaleurs : nouvelle alerte d'EDF sur de possibles baisses de production nucléaire

En raison des fortes chaleurs sur la température des eaux de la Garonne, EDF a émis un nouveau message annonçant de possibles restrictions de production de son parc nucléaire et cela à partir du 2 juillet. L'activité des centrales, qui pompent l'eau des rivières pour leur refroidissement, est encadrée par des seuils d'échauffement et de débit.

Le groupe électricien EDF a émis mardi un nouveau message annonçant de possibles restrictions de production dans son parc nucléaire, à partir du mercredi 2 juillet, notamment sur sa centrale de Golfech (Tarn-et-Garonne) en raison des conséquences des fortes chaleurs sur la température des eaux de la Garonne.

"En raison des prévisions de températures élevées de la Garonne, des restrictions de production sont susceptibles d'affecter le parc de production nucléaire d'EDF à partir du mardi 2 juillet, et plus particulièrement le site de Golfech", indique le message d'information.

Des seuils sont propres à chaque centrale et visent à protéger la faune et la flore

"La vision prévisionnelle sera notamment affinée en J-1, et si les limitations se confirment, elles donneront lieu à une publication spécifique", est-il spécifié. Lundi, EDF avait déjà émis un message annonçant de telles restrictions à partir du 1er juillet, notamment sur le site de sa centrale de Saint-Alban (Isère) toujours en raison des conséquences des fortes chaleurs sur les eaux du Rhône.

L'activité des centrales, qui pompent l'eau des rivières adjacentes (ou en mer, le cas échéant) pour leur refroidissement avant de la rejeter plus chaude, est encadrée par des seuils d'échauffement et de débit de ces cours d'eau à ne pas dépasser.

Ces seuils sont propres à chaque centrale et visent à protéger la faune et la flore. Depuis plusieurs années, dans un contexte de réchauffement climatique, les sécheresses et canicules conduisent EDF, parfois dès le mois de juin, à ajuster sa production pour respecter ces limites de rejets thermiques.

Les pertes de production nucléaire pour des causes environnementales représentent 0,3% de la production annuelle du parc nucléaire depuis 2000

Si les pertes sont relativement faibles, la puissance disponible mobilisable peut être amoindrie de manière importante lors d'épisodes de fortes chaleurs, selon un rapport de la Cour des comptes de 2023 sur l'adaptation au changement climatique du parc nucléaire.

Selon le groupe, depuis 2000, les pertes de production nucléaire pour des causes environnementales (température élevée et faible débit des fleuves) ont représenté en moyenne 0,3% de la production annuelle du parc nucléaire. Lors de la canicule de 2003, les pertes de production avaient atteint 1,43% de la production nucléaire annuelle d'EDF. Les indisponibilités simultanées avaient atteint plus de 6 GW, soit près de 10% de la capacité nucléaire installée, selon le rapport de la Cour des comptes.