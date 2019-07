ARCHIVE - "L'Aigle a atterri" : il y a 50 ans, l'Humanité se posait sur la Lune

Ceux qui l'ont suivi à la télévision s'en souviennent encore sûrement : il y a 50 ans ce samedi, Neil Armstrong et Buzz Aldrin se posaient sur la Lune, un événement planétaire célébré aux Etats-Unis, au moment où la Nasa tente de remobiliser le pays pour une reconquête lunaire.

"Houston, ici la Base de la Tranquillité. L'Aigle a atterri", avait lancé Armstrong à 20h18 GMT peu après avoir éteint le moteur de son module lunaire, après une descente pleine de suspense, suivie depuis la Terre seulement par des communications radio. Pour l'occasion, NASA TV a rediffusé l'émission de la chaîne CBS telle qu'elle avait retransmis l'événement en direct à l'époque.

"Eagle, Houston. You are Go for landing. Over."



LIVE NOW: Watch special coverage of the original live broadcast of the Apollo 11 #MoonLanding. Hear those familiar voices, feel the anticipation and experience the #Apollo50th with us: https://t.co/F7Po1RxVfS