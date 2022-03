L'aide du gouvernement sur le prix du carburant jugée insuffisante par les syndicats

C'est l'un des sujets brûlants du moment : le prix du carburant atteint des sommets en France. Le ministère de la Transition écologique a annoncé une remise à la pompe qui s'élève désormais à 18 centimes au lieu de 15 centimes pour les consommateurs de Métropole continentale. Pour les syndicats, cela est loin d'être suffisant. "Ce qui est fou, c'est que ceux qui ont fait les calculs à Bercy avaient oublié les taxes", a déploré Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club. Cet effort est encore insuffisant." Le syndicat souligne encore : "C'est quand même exceptionnel. Ils ont tendance à ne pas les oublier quand il faut les payer, mais ils ont tendance à les oublier quand il faut les rembourser."

"Il y a un effort à faire"

Pour Yves Carra, il se peut que la mesure ne soit pas appliquée dans toutes les stations-services. "En ces temps difficiles, c'est toujours ça", a-t-il estimé. "On ne va pas faire la fine bouche. C'est toujours 18 centimes par litre et ce n'est pas négligeable. Encore faudra-t-il trouver la bonne station service à partir du 1er avril."

Et de conclure : "Le fond du problème reste le même et va rester certainement le même pendant des années, en tout cas dans les mois qui viennent. Quand on a 60 de taxes sur un litre de carburant, il y a un effort à faire."