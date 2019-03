Laïcité : la grande majorité des Français attachés à la loi de 1905, selon un sondage

La grande majorité des Français est favorable à la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat et entend garder cette loi "telle qu'elle est", selon une enquête Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès publiée lundi.

Les lois sur la laïcité largement soutenues. Selon cette étude, "87% des Français disent être favorables à la loi de 1905, qui garantit le libre exercice des cultes et impose le principe selon lequel l'Etat ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte". Autres enseignements : 83% des personnes interviewées approuvent la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Et 89% sont favorables à la loi de 2010 interdisant le port d'un voile intégral couvrant le corps et le visage dans la rue et les espaces publics.

Une minorité favorable à un "assouplissement". Interrogés sur ce qu'apporte la loi de 1905, 30% répondent d'abord qu'elle permet de "séparer les religions et la politique", 22% qu'elle "assure la liberté de conscience", 20% qu'elle permet de "faire reculer l'influence des religions dans notre société" et 19% qu'elle place "toutes les religions sur un pied d'égalité".

Sept sondés sur 10 (71%) veulent garder cette loi telle qu'elle est, tandis que 24 % sont d'accord pour "assouplir" "certains aspects". Parmi les assouplissements qui leur sont proposés, 84 % des Français répondent qu'ils "seraient pour l'interdiction de toute prière de rue et autre cérémonie religieuse dans l'espace public", 76 % pour interdire le "port de signes religieux ostensibles aux usagers des services publics", 75 % pour interdire le "port de signes religieux ostensibles dans les salles de cours des universités".

Par ailleurs, selon l'Ifop qui a aussi posé deux questions n'ayant pas de rapport direct avec la loi de 1905, 78% des Français sont favorables aux arrêts pris en 2016 par les municipalités ayant interdit le burkini (arrêts finalement invalidés par le Conseil d'Etat) et 62% sont favorables aux appels aux boycotts des entreprises proposant à la vente des "hijab de course".