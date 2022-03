Invasion russe : la vente de drapeaux ukrainiens explose dans une société du Nord

Sur sa table de couture, Pascale employée chez Doublet, entreprise spécialisée dans la fabrication de drapeaux basée à Avelin, près de Lille. Depuis une semaine, elle ne voit défiler que deux couleurs, du jaune et du bleu. À côté d'elle, les drapeaux ukrainiens s’empilent.

Une pensée pour les civils ukrainiens quand on les fabrique

"C’est la folie en ce moment. On peut faire 60cm sur 90cm, 80 sur 120cm, des deux mètres sur trois également. Quand on fabrique ces drapeaux, on a une pensée pour les gens qui vivent en Ukraine", explique-t-elle au micro d'Europe 1. Cette forte demande provient des collectivités locales, régions, mairies, associations et particuliers également.

1 million de clics en une semaine sur le drapeau ukrainien

"On doit traiter 500 commandes par jour. Ça n'arrête pas", selon Philippe Biro, le directeur commercial de l'entreprise Doublet. Et d'ajouter : "Depuis le premier jour du conflit, toutes les équipes font face à une demande sans précédent pour un drapeau étranger." Le site internet a même planté, à cause du million de clics en une semaine.

Cette société a déjà dû faire face, dans le passé, à des hausses du nombre de commandes, remarque ce responsable. "On a connu des moments de très fortes activités sur le drapeau tricolores par exemple quand nous étions en phase finale de coupe du monde, mais également sur des moments de peine profondes comme lors des attentats en 2015." Et dans les autres sites de l’entreprise implantés en Espagne et en Allemagne, il y a ce même phénomène de demandes de drapeaux ukrainiens. Son prix : 21 euros pour un format 1m sur 1m50.