La vasque olympique est de retour : où et quand pourra-t-on la voir ?

Le Jardin des Tuileries s'apprête à revivre l'un des instants les plus féériques de l'été dernier. Installée à nouveau dès le 21 juin et jusqu'au 14 septembre 2025, la vasque – sculpture éclairante imaginée par Mathieu Lehanneur – reviendra tous les étés jusqu'aux Jeux de Los Angeles en 2028.

Du 21 juin au 14 septembre, la vasque olympique s’élèvera de nouveau dans le ciel parisien. Une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas eu la chance de la découvrir lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Faire renaître la magie olympique

Son retour s’inscrit dans un désir commun du président de la République, de la maire Anne Hidalgo et de la ministre de la Culture Rachida Dati : faire renaître chaque été la magie olympique dans l’un des espaces les plus emblématiques de Paris, à savoir le Jardin des Tuileries.

L'inauguration estivale s’ouvrira en fanfare, dès la Fête de la musique le 21 juin, autour d’un concert gratuit mêlant artistes contemporains et hommage aux athlètes au coeur du domaine du Louvre pour un spectacle de près de quatre heures. Parmi les interprètes : Camille, Chris and the Queens, Jeanne Added, La Femme, Major Lazer Soundsystem, Malik Djoudi, Miss Monique, Solann, ainsi que la violoncelliste Sol Gabetta ou encore Youssef Swatt’s.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Libre d'accès, gratuit et sans réservation

Pour la découvrir ou redécouvrir les jours suivants, direction le jardin des Tuileries, à l'endroit même où elle s'était déjà embrasée et envolée l'année dernière. Libre d'accès, gratuite et sans réservation, la vasque sera ouverte au public à partir du 22 juin de 10 heures à 21h30, selon les dernières informations du site officiel. Chaque soir, et selon les conditions méteo, le ballon s'élèvera au moment du coucher du soleil. Un plaisir des yeux qui reviendra tous les étés jusqu'aux Jeux de Los Angeles en 2028.