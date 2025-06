Symbole des JO de Paris, la vasque olympique fait son grand retour au jardin des Tuileries. Avant son premier envol chaque soir du 21 juin au 14 septembre, les riverains sont déjà nombreux à venir se presser autour de cette oeuvre.

"C'est sympa de la revoir." Elle fait son grand retour dans le ciel parisien ce soir : la vasque olympique va de nouveau prendre son envol chaque soir du 21 juin au 14 septembre. Un an après avoir enflammé la capitale, nombreux sont les passants qui s'arrêtent devant la sphère dorée. "C'est une belle chose, dans un endroit magnifique, avec le Louvre au fond, il y a pire", commente cette riveraine au micro d'Europe 1.

"J'en frissonne"

"J'en frissonne, même si ça ne se voit pas", lâche une autre femme, plus expressive, un peu plus loin. "En plus avec un beau ciel bleu comme ça, avec les beaux jours...". Et avec le retour de la vasque, il flotte comme un parfum olympique dans les allées du jardin des Tuileries. "C'était un beau moment de communion, c'était une belle parenthèse, heureuse. Il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas de violence, ça faisait du bien."

Certains profitent même de l'occasion pour immortaliser la vasque, comme Jacques, qui est venu armé de ses pinceaux. "Ce n'est pas facile à représenter. En plus de ça, il y a tout un jeu d'ombre qui joue sur la sphère. On voit bien le haut très éclairé, le bas plus sombre. C'est tout en nuances, en dégradations." Le retraité se donne un défi cet été, revenir pour la peindre une nouvelle fois, mais cette fois-ci de nuit, lors de son envol.