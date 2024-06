La tendance des mariages sans enfants a le vent en poupe

"Sur le site de notre mariage, il est écrit : 'Important : bien que nous adorions les enfants, nous souhaitons profiter de votre présence à 100 %'". C'est écrit noir sur blanc sur le faire part. Guillaume et sa fiancée ne convient pas les 60 enfants de leurs invités pour leur cérémonie de mariage. Un choix justifié par des raisons économiques et logistiques.

Des coûts supplémentaires

"Les enfants ayant passé un certain âge, il faut compter une part traiteur en plus, avec des frais d'animation pour mettre en place des activités adaptées à leur âge. Ça nous aurait amené à un coût supplémentaire qui se serait élevé entre 5.000 et 6.000 euros", se défend le futur marié.

Des mariages sans les tout petits, c'est de plus en plus courant comme le confirme Justine Huet, organisatrice de mariage. "J'ai un couple sur deux qui font le choix d'organiser un mariage sans enfants pour pouvoir vraiment profiter de leur week-end sans avoir à gérer les enfants à côté. Aujourd'hui, c'est vrai que les enfants prennent beaucoup plus de place par rapport aux décennies d'avant, donc ça peut être un facteur justement pour se dire : 'bon, là on veut s'amuser entre adultes, les enfants n'ont pas leur place'", explique l'organisatrice de mariage.

Et les enfants ne sont pas exclus uniquement lors de mariages. Désormais, des restaurants, des hôtels et même certaines compagnies aériennes proposent des offres seulement pour adultes.