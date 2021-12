La SNCF renforce son contrôle des pass sanitaires à l'approche des fêtes

Sur les quais de la gare de l'Est, la mécanique est méticuleusement mise en place : cinq agents SNCF en gilet bleu sont postés à l'embarquement d'un TGV, direction Strasbourg, où les voyageurs sont nombreux à se rendre au marché de Noël. Ils sont 5.000 pour l'instant, répartis dans 20 grandes gares en France. Mais la SNCF veut doubler l'effectif pour les vacances de Noël. Autre mesure pour éviter les files d'attente à l'entrée du quai : miser sur l'option "Prêt à voyager", qui permet d'associer le pass sanitaire aux billets.

Les contrôles en hausse

Elle permet d'associer sur Internet, avant votre voyage, votre poste sanitaire et votre billet. "Vous allez présenter le QR code de votre billet, le QR code de votre pass sanitaire et on enrichira votre billet de train du fait que votre passé sanitaire est validé", explique Christophe Fanichet, directeur général de SNCF Voyageurs sur ce site. "Ainsi, quand vous arriverez en gare, vous aurez la possibilité d'avoir une file dédiée et nous vous pourrons tout vérifier juste derrière la porte."

Chaque semaine, 400.000 contrôles sont effectués, soit un train sur quatre. À la veille des Fêtes, la SNCF veut intensifier la cadence à 1 train sur 3.