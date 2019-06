Le cri d'alerte des colonies de vacances avant l'été : "La SNCF nous met des bâtons dans les roues"

INTERVIEW

Prix exorbitants, difficultés pour réserver, enfants séparés dans les wagons : la SNCF est dans le viseur des organisateurs de colonies de vacances. Un collectif, l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT), vient d'ailleurs d'envoyer un courrier à la direction de l'entreprise ferroviaire pour faire part de ses griefs. "La SNCF nous met des bâtons dans les roues", confie sa représentante Louise Fenelon au micro d'Europe 1.

Pas assez de trains accessibles

Pour l'UNAT, le premier problème est le manque de trains accessibles aux colonies de vacances. "Si vous, en tant qu'individu, vous regardez sur le site de la SNCF pour une destination, vous allez avoir des dizaines de trains différents. Mais pour la même destination pour un groupe, il n'y a que quelques trains qui sont proposés. Les autres sont complètement fermés aux groupes".

Selon Louise Fenelon, certaines gares ne sont même plus accessibles aux équipes des colonies, notamment en raison de l'organisation nécessaire pour faire monter et descendre des dizaines d'enfants. "Quand un groupe descend à une gare, avec 50 enfants, le temps d’arrêt va être un peu plus long", explique-t-elle.

"Pourquoi la SNCF s'acharne-t-elle sur les groupes ?"

Autre critique : le manque d'assurance que les enfants puissent être tous placés dans le même wagon. "Ce n'est pas toujours le cas", assure Louise Fenelon. "On peut avoir un groupe de cinquante, avec dix enfants en voiture 4 puis les derniers en voiture 7".

"Pourquoi la SNCF s'acharne-t-elle sur les groupes alors que nos jeunes vacanciers sont les futurs clients de la SNCF ?", s'interroge la représentante de l'UNAT, revendiquant "un cri d'alerte" en direction de la compagnie ferroviaire.