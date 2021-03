La SNCF met en vente les billets pour l’été : "Il est important de pouvoir se projeter"

INTERVIEW

Alors qu’il est déjà difficile de se projeter vers les prochaines semaines, pour beaucoup, les vacances d’été paraissent encore bien loin. Pourtant, la SNCF met en vente à partir de ce mardi les billets de train pour cet été. Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire du Covid-19 et aux restrictions qui en découlent, l’été reste une période charnière pour la SNCF. "Pour nous et pour nos clients, cela reste important de pouvoir se projeter", a appuyé Alain Krakovitch, directeur général de Voyages SNCF, lundi sur Europe 1. "Ca leur permet d’avoir les meilleurs prix, de choisir leur confort et de le faire en toute sérénité, car les échanges et les remboursements sont sans frais jusqu’à J-3 et ce pour toute la période, jusqu’à la fin du mois d’août. Il n’y a aucun risque", a-t-il développé.

"Contribuer à la relance du tourisme en France"

La période estivale représente un enjeu de taille pour la SNCF. "On a pour objectif de contribuer à la relance du tourisme en France, et même dans les pays européens avec nos filiales TGV vers l’Italie, les Pays-Bas ou encore la Suisse. On est sur un plan de transport habituel, sauf pour nos trains internationaux où on a encore des incertitudes", a expliqué Alain Krakovitch. Pour rassurer les clients, la SNCF insiste sur le fait que les billets seront remboursables, même tardivement. Aujourd'hui, c’est le cas jusqu’à 1h30 avant le départ.

"65% de clients en moins par rapport à la même période en 2019"

Si la SNCF table pour le moment sur un "plan de transport habituel" pour cet été, elle adapte néanmoins son offre actuelle en supprimant des trains (six TGV sur 10 sur l’axe Sud-Est, cinq à six TGV sur 10 sur l’Atlantique et trois TGV sur 10 sur l'exe Nord, par exemple), en réaction aux nouvelles mesures annoncées par le gouvernement. "Surtout en réaction au fait que nos clients ne réservent pas de billets aujourd'hui", reconnaît Alain Krakovitch. "On a 65% de clients en moins par rapport à la même période en 2019. Il est normal que l’on adapte la circulation des trains, et ce de façon très fine, en fonction des axes et des destinations de nos clients", complète-t-il.

Pour les réservations du week-end de Pâques et des vacances de printemps, Alain Krakovitch remarque que le "niveau de réservations est très bas" et le "niveau d’anticipation extrêmement faible" : "Pour certains trains, plus de la moitié des billets sont réservés dans les huit derniers jours. Pour des périodes clés pour nos clients que sont le week-end de Pâques et les vacances de Pâques, on n’a pas du tout de visibilité".

"Nous sommes à la disposition du gouvernement" pour le transport de malades par TGV

Par ailleurs, le directeur général de Voyages SNCF a également été interrogé sur les transferts de malades inter-régions réalisés en "TGV sanitaire", comme cela avait été le cas lors du premier confinement au printemps dernier. "C’est le gouvernement qui décide, en fonction du nombre de malades à transférer. Nous sommes complètement à la disposition du gouvernement et des décisions qui pourront être prises. On est prêts", a également déclaré Alain Krakovitch.