La sérophobie n'a pas encore disparu, alerte l'association Aides

La sérophobie, c'est-à-dire le rejet des personnes séropositives, n'a pas totalement disparu, alerte mercredi l'association Aides, qui publie un sondage montrant notamment que 16% des Français se sentent mal à l'aise à l'idée d'en côtoyer une. Quarante ans après sa création, Aides, première association de lutte contre le sida et les hépatites en France et en Europe, publie les résultats d'une enquête Ifop menée en juin auprès d'un échantillon de 1.500 personnes représentatif de la population française.

Peut-on être contaminé par le virus du sida lors d'un rapport sexuel non protégé avec une personne séropositive sous traitement ?

Parmi ses enseignements : la proportion de Français considérant que les risques d'être contaminé par le virus du sida ne sont pas importants est passée de 14% en 1988 à 40% aujourd'hui. Les moins de 25 ans sont même une majorité (51%) à considérer que ces risques sont désormais faibles. Cette moindre crainte du VIH va de pair avec une baisse des connaissances sur ce sujet. Les trois quarts des Français interrogés (77%) pensent ainsi à tort que l'on peut être contaminé par le virus du sida lors d'un rapport sexuel non protégé avec une personne séropositive sous traitement.

Or, on sait aujourd'hui qu'une personne séropositive sous antirétroviraux et qui a une charge virale indétectable ne transmet pas le virus à ses partenaires même lors d'un rapport sexuel sans préservatif. Et les personnes séropositives ainsi que celles au stade du sida sont encore considérées comme une minorité à exclure de la société par une partie de la population : l'isolement des malades du sida est soutenu par 11% des Français interrogés (contre 23% en 1988) et celui des personnes séropositives par 8% de la population.

Côtoyer des personnes séropositives reste une source de malaise

Si 91% de Français continueraient de voir un de leurs amis s'ils apprenaient sa séropositivité, cette bienveillance s'arrête lorsque la relation est plus intime: moins de la moitié des Français (46%) continueraient de fréquenter une personne avec laquelle ils avaient des relations sexuelles s'ils apprenaient sa séropositivité. Côtoyer des personnes séropositives reste une source de malaise, même si elles font moins l'objet de rejet : 16% des Français se disent encore aujourd'hui être mal à l'aise à l'idée de côtoyer une personne séropositive, selon cette enquête.