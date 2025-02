Le Premier ministre britannique se soumet publiquement à un test de dépistage du VIH

Dans le cadre d'une initiative nationale visant à lutter contre le VIH, le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est soumis à un test de dépistage, incitant les autres dirigeants du G7 à faire de même. Si le combat contre la maladie progresse dans le monde, la fin de l'épidémie reste lointaine.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est soumis devant les caméras à un test de dépistage du VIH, devenant le premier dirigeant de son pays ainsi que du G7 à le faire publiquement, ont annoncé ses services.

"Très important de le faire"

Ces derniers, situés à Downing Street, ont diffusé lundi les images du dirigeant travailliste en train de réaliser un autotest vendredi, dans le cadre d'une initiative nationale visant à encourager le dépistage du VIH. Le Premier ministre s'est piqué le doigt pour prélever une goutte de sang nécessaire au test dont le résultat, négatif, est apparu peu de temps après.

"Il est très important de le faire et je suis heureux d'y avoir participé. C'est facile, c'est rapide", s'est-il félicité, cité dans le communiqué de Downing Street. Selon l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), 4.700 personnes vivent sans le savoir avec le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) en Angleterre.

Le public peut demander gratuitement un test de dépistage au cours de cette semaine, organisée depuis 2012 par le Terrence Higgins Trust, une association caritative luttant contre le maladie, et financée par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Dans le monde, la lutte contre le VIH et le sida progresse, même si la fin de l'épidémie reste lointaine.

Les infections au VIH, à l'origine du sida, sont tombées en 2023 à leur plus bas niveau historique, dans une fourchette allant d'un million à 1,7 million de personnes contaminées, selon le bilan annuel publié en novembre par l'agence Onusida.