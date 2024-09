La sépulture du poète Joachim du Bellay identifiée dans un cercueil retrouvé à Notre-Dame de Paris

Une mystérieuse découverte. Les fouilles archéologiques à Notre-Dame de Paris ont permis de découvrir une sépulture qui pourrait être celle du célèbre poète Joachim du Bellay, dont on sait qu’il a été inhumé dans la cathédrale sans connaître l’emplacement exact, ont indiqué ce mardi 17 septembre des chercheurs de l’Inrap. L'affaire débute trois ans après l'incendie qui a ravagé "la vieille dame" : deux sarcophages en plomb sont retrouvés à la croisée du transept. Le premier est rapidement identifié comme étant celui du chanoine Antoine de La Porte, grâce à son épitaphe. Le second vient de dévoiler ses secrets : il s'agirait de celui que les chercheurs appellent "le cavalier".

Des indices qui ne trompent pas

Le squelette présente un coccyx déformé par l'équitation et semble être atteint d’une tuberculose cervicale provoquant une méningite. "Décédé vers 35 ans, cavalier émérite... Il va de Paris à Rome à cheval et il a une tuberculose identifiée sur la base de ses écrits, sa surdité s'accroît au cours de sa vie", explique au micro d'Europe 1, Eric Crubézy, médecin et archéologue. "Or, le maître mot de la méningite chronique, c'est effectivement une surdité. Par ailleurs, il décrit dans ses poèmes, notamment dans La Complainte du désespéré, cet orage qui gronde dans ma tête", ajoute-t-il. Ce que l'on sait du squelette et des élements de la vie de Joachim du Bellay semblent donc coïncider sur le plan médical.

Une enquête est en cours

D'autant que "le crâne scié du squelette est le signe d'une autopsie avant inhumation très probable de la part des médecins renommés qui le soignait", poursuit le spécialiste. Une nouvelle étude est en cours pour tenter de déterminer l'âge exact de l'individu à sa mort et lever les derniers doutes sur le lieu de repos de celui qui "Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage".