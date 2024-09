Notre-Dame de Paris : la cathédrale fait peau neuve, trois mois jour par jour avant sa réouverture

Trois mois, jour pour jour, avant la réouverture de Notre-Dame et le début des cérémonies. 15 millions de visiteurs annuels sont attendus, alors qu'ils étaient 10 millions avant l’incendie. C’est à peu près trois fois la fréquentation qu'il peut y avoir à la Tour Eiffel et un peu plus de deux fois la fréquentation qu'il y a au château de Versailles ou au musée du Louvre, selon le Diocèse de Paris. Notre-Dame comme les visiteurs et pèlerins ne l’auront presque jamais vue, promet-il.

"C’est d'abord la blancheur de la pierre qui sautera aux yeux des visiteurs", confie Pierre Josse, le secrétaire général de la cathédrale Notre-Dame de Paris. "Il y a quelque chose de très impressionnant une cathédrale entièrement blanche. Elle n'a encore jamais existé dans l'histoire. Là, elle sera effectivement plus belle que jamais. Et puis, les équipes du diocèse ont souhaité prévoir un nouveau parcours de pèlerinage à l'intérieur de la cathédrale qui mènera les visiteurs à l'inverse de ce qui existait préalablement, du nord au sud, pour suivre le mur de clôture du chœur qui représente en sculpture les étapes de la vie du Christ. D'ici là, l'agenda est extrêmement serré" conclut-t-il.

"Un grand moment pour tous"

"La réouverture porte bien évidemment sur les aménagements intérieurs, c'est-à-dire la réinstallation du mobilier liturgique, la réinstallation des assises. Il y a plus de 1.000 points de lumière à réinstaller. Ce sera un grand moment de prière, de paix, un grand moment de joie pour tous de voir s'ouvrir les portes de cette cathédrale", explique Pierre Josse.

C'est désormais via une application que les visiteurs pourront réserver la visite gratuite du monument pour éviter de patienter sur le parvis. Elle sera disponible quelques jours avant réouverture.