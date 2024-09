«Il est temps qu'il revienne en Égypte» : un archéologue lance une pétition pour restituer un buste de Néfertiti

C'est un morceau de l'histoire antique de l'Égypte. Actuellement conservé au Neues Museum de Berlin, un buste de la reine Néfertiti fait l'objet d'une pétition lancée par l'archéologue de renom Zahi Hawass. Ce dernier souhaite que la sculpture, représentant la célèbre souveraine ayant vécu il y a plus de 3.000 ans, soit restituée à l'Égypte. "Ce buste, remarquable et sans équivalent dans l'histoire pour sa valeur historique et esthétique, se trouve désormais en Allemagne, mais il est temps qu'il revienne en Égypte", a déclaré l'ancien ministre des Antiquités Égyptiennes.

Dans une interview accordée à NBC News, Zahi Hawass estime que ce buste, "considéré comme la plus belle statue jamais découverte", a quitté l'Égypte "illégalement" et demande sa conservation au Grand Musée égyptien. La sculpture avait été découverte par une équipe d'archéologues allemands en 1912 dans la localité de Tell el-Amarna, située à environ 300km au sud du Caire et connue comme étant l'ancienne capitale du pharaon Akhénaton, époux de la reine Néfertiti.

"Le président Al-Sissi soutient la campagne nationale visant à restituer nos objets volés"

Il faut ensuite attendre près d'une décennie avant que l'œuvre ne soit présentée au public. Dissimulée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est ensuite transférée au musée égyptien de Berlin-Ouest avant d'être déplacée, en 2009, au Neues Museum. Celle que certains surnomment la "Joconde de la ville" dans la capitale allemande dispose d'une salle verte et bleue entièrement dédiée dans le musée. Ainsi, dans sa démarche, Zahi Hawass tient tout de même à saluer "les soins et les efforts déployés par le gouvernement allemand pour préserver et exposer le buste en calcaire peint de la reine, vieux de 3.400 ans".

Hors de question néanmoins d'abandonner sa quête. "Et je constate que le président Al-Sissi soutient la campagne nationale visant à restituer nos objets volés", ajoute-t-il auprès de NBC. Depuis quelques années, Le Caire a passé la vitesse supérieure pour obtenir la restitution d'objets historiques. En septembre 2022, Zahi Hawass, et d'autres archéologues égyptiens, militaient pour récupérer la pierre de Rosette, exposée au British Museum, à Londres. Cette même année, une pétition visant à rapatrier le zodiaque de Dendera, propriété du Louvre actuellement, avait recueilli plus de 2,2 millions de signatures. Une abnégation qui, parfois, porte ses fruits. En janvier 2023, les États-Unis ont accepté de rendre à l'Égypte un sarcophage volé, vieux de 2.700 ans.