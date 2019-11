La SCNF renforce sa lutte contre les incivilités : "On est passé à la tolérance zéro"

REPORTAGE

60 euros d'amende pour avoir passé les bornes du métro en collant l'usager précédent, 68 euros pour une cigarette fumée sur un quai. Vendredi dans les métros et les trains, la SNCF a mené une opération de lutte contres les incivilités, verbalisant systématiquement tous les contrevenants.

Arnold a écopé d'une amende pour être passé sans ticket. "C'est la deuxième fois", reconnait-il. La "pousse", comme l'appelle les agents, est l'incivilité la plus fréquente dans les gares, avec la cigarette grillée sur le quai. Une infraction même quand c'est à l'air libre et en s'isolant des autres passagers. "À partir du moment ou c'est aéré, je vois pas où est le danger. Mais bon c'est la loi, il faut la respecter", estime une usagère, tout juste verbalisée.

Perturbation du trafic

Dans les gares, il faut éviter de circuler en trottinette, de mettre ses pieds sur les sièges, ou de bloquer les portes des trains. 20% des perturbations sur le trafic seraient liées à ce type de comportements, et leur nombre continue d'augmenter.

Mourad, responsable des groupes de contrôles à Paris Nord, assure en voir un par minute. "On a accompagné les usagers avec des semaines de prévention, on n'a pas régularisé tout de suite. Maintenant, on est passé à la tolérance zéro. Dès qu'on en voit une on la traite et on la régularise." Entre janvier et septembre, 60.000 procès verbaux ont été dressé par les agents pour incivilités.