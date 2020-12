La revente des cadeaux de noël : une tendance qui se démocratise

Un livre en doublon, un vêtement pas à la bonne taille… cette année encore, 7,3 millions de Français prévoient déjà de revendre certains de leurs cadeaux de Noël. Les motivations derrière ces reventes diffèrent, et la façon dont elles sont perçues également. En tout cas, c’est une tendance en hausse constante ces dernières années, et 363 millions d’euros seront dépensés pour ces cadeaux non désirés. Fort de ce constat, eBay propose un système de revente simple, rapide, mais surtout le transforme en bonne action. Car pour tout cadeau mis en vente avec le #CKDB, 1€ est reversé à l’association CéKeDuBonheur.

Un phénomène qui séduit de plus en plus de Français

La revente des cadeaux de Noël se démocratise dans le paysage français et devient une tendance suivie par un nombre grandissant de consommateurs. eBay propose de mettre facilement en vente ses cadeaux, en prix fixe ou aux enchères.

200 000 nouvelles annonces sont attendues sur eBay le jour de Noël, pour atteindre 3,5 millions entre le 25 décembre et le 3 janvier. "Malgré une année difficile pour les Français […] nous nous attendons comme chaque année à un pic de nouvelles annonces dès le 25 décembre, un nombre qui augmente chaque année de 10 %. Questions de pouvoir d’achat ou d’économie circulaire, les Français sont de plus en plus enclins à ce type de pratique", explique Sarah Tayeb, responsable du pôle vendeurs chez eBay en France.

Les 5 conseils d’eBay pour une revente efficace

- Ne pas déballer le produit

- Préciser dans l’annonce qu’il s’agit d’un cadeau de Noël

- Mentionner le prix de l’objet neuf et le pourcentage de réduction (de 10 % à 15 %)

- Faire de jolies photos

- Donner un maximum de détails sur le produit

Des exigences qui diffèrent selon les âges

Les millenials sont les plus exigeants (1 sur 2 affirme avoir été déçu par au moins un cadeau l’an dernier), mais aussi les moins enclins à revendre… par simple peur d’être démasqués, pour 15% d’entre eux ! Une tendance qui diminue avec l’âge, car si 38% des 16-34 ans préfèrent garder leurs cadeaux non désirés, c’est le cas pour seulement 26% pour les 55-64 ans.

Une fois le cadeau mis en vente, que faire de la somme récoltée ? 43% des Français souhaitent épargner, et 40% s’en serviront pour financer Noël. Enfin, 8% la donneront à une association caritative. Notons d’ailleurs que 38% des Français se diraient ravis d’apprendre que leur cadeau a été revendu au profit d’une association.

eBay s'engage

La revente est une tendance qui se démocratise et sur eBay, elle permet aussi de se mobiliser pour réaliser des rêves. Du 25 décembre au 17 janvier, eBay s’engage à reverser 1€ à l’association CéKeDuBonheur pour tout objet mis en vente avec le #CKDB.

L’association CéKéDuBonheur se mobilise chaque jour pour aider les services pédiatriques à améliorer les conditions de vie des enfants séjournant à l’hôpital. Création d’événements, rencontre de personnalités, organisation de sorties et d’ateliers ludiques, aide à l’aménagement des locaux… Grâce aux dons, tout est fait pour rendre meilleure la vie des enfants et adolescents hospitalisés, et celle des familles. Cette année, les fonds récoltés financeront un projet pour lutter contre la sédentarité des jeunes patients et améliorer leur bien-être physique et mental. Cela passera notamment par la mise en place d’ateliers de sport en ligne.