La recette du sorbet au cassis, idéale pour se rafraîchir cet été

C’est une petite baie ronde, noire et acide. On le sait peu, mais le cassis est quatre fois plus riche que l’orange en vitamine C. Si on a longtemps consommé plutôt les feuilles du cassissier, notamment en infusion, on se sert aujourd’hui surtout du fruit.

Il faut le choisir bien noir, pas fripé et surtout le consommer très vite. Mais le cassis est surtout employé dans des préparations culinaires, comme les confitures, sirops ou crème de cassis. Lundi, notre journaliste culinaire Marion Sauveur propose de le préparer en sorbet.

Les ingrédients : 500 g de cassis 85 g de sucre glace 8 cl d’eau

Les étapes de la recette :

1. Mixez les fruits frais avec du sucre glace et un peu d’eau

2. Passez le résultat au chinois pour enlever tous les grains ou résidus de peau

3. Congelez

4. Si vous avez des moules à glaces, mettez votre sorbet dedans. Sinon vous pouvez utiliser un bac à glaçons

Servez vos sorbets au milieu d’une salade de fruits rouges, cela s’accorde très bien ensemble. Vous pouvez même servir ce sorbet entre l’entrée et le plat, comme un "trou normand", avec de la crème de cassis.

Si vous ne voulez pas cuisiner…

Si vous êtes du côté de Lille, vous pouvez vous arrêter à Lézennes, au petit comptoir de La Glacerie. David Wesmaël propose un entremet composé d’une glace au chocolat noir, d’un sorbet au cassis noir de Bourgogne et un confit mangue-passion, le tout sur une meringue française. Pour ceux qui sont en vacances à Paris, il y a aussi une enseigne dans le 4e arrondissement.