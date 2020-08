La recette du sauté de légumes au piment d'Anglet, un plat estival idéal entre amis

C'est un légume qui a la particularité d'être doux et légèrement amer : le piment d'Anglet. Aussi appelé piment des Landes, il a été ramené d'Amérique par Christophe Colomb avant d'être produit notamment dans le Sud-Ouest de la France. Et l'été est la pleine saison de ce piment qui se récolte vert, avant qu'il me mûrisse et se gorge de sucre en devenant rouge. S'il est mis à toutes les sauces au Pays Basque, il se marie très bien avec un sauté de légumes.

Les ingrédients : 2 oignons

250g de piment

2 tomates

2 courgettes

Thym

Romarin

Sel

Les étapes de la recette

1. Faire revenir des oignons dans de l'huile d'olive, jusqu'à ce qu'ils soient dorés.

2. Pendant ce temps, on prépare les piments en enlevant leur pédoncule et en les épépinant. On les coupe ensuite en deux avant de les mettre dans la cocotte minute.

3. On y ajoute alors quelques tomates découpées grossièrement en quartier et des courgettes en tranches épaisses. On assaisonne avec un peu de thym et de romarin

4. Cuire à couvert pendant une quinzaine de minutes, en pensant bien à remuer pour que ça n'accroche pas au fond de la cocotte.

5. Servez chaud, avec une belle côte de porc ou des œufs mollets.

Et si vous n'avez pas envie de cuisiner...

Si vous n'avez pas envie de cuisiner, rendez-vous... au Pays Basque bien sûr ! Plus précisément dans la charcuterie d'Eric Ospital, un spécialiste de la cochonnaille qui réalise des bocaux de piperade, une recette basque typique.