La recette du feuilleté au Saint-Nectaire, un plat fondant et gourmand

Si vous pensez que l'été ne rime pas avec fromage, vous vous trompez ! Il y a un fromage qu'il faut de préférence déguster sous le soleil : le Saint-Nectaire. En cette saison, les vaches sont allées aux prés, et le fromage devient plus fleuri, plus gras, plus crémeux, avec des saveurs de noisettes. Si vous pouvez certes le mettre dans un burger pour donner un peu de caractère, c'est en feuilleté qu'il est conseillé de le manger. Un plat plus léger, et très simple à réaliser.

Les ingrédients 2 feuilles de brick pour 6 ramequins 12 cuillères à soupe de crème fraîche (2 par ramequin) 2 tranches de jambon ½ Saint Nectaire

Les étapes de la recette

1. On commence par découper des feuilles de brick, puis on les beurre. On se saisit ensuite de chaque feuille pour les mettre dans un ramequin, et on garnit de crème fraîche.

2. Il ne reste plus qu'ensuite à découper quelques morceaux de jambons que l'on pose par-dessus, et on recouvre le tout d'une tranche de Saint-Nectaire.

3. On enfourne et on sert bien chaud ! On peut même faire des tartelettes miniatures pour l'apéritif

Si vous ne voulez pas cuisiner...

Si vous ne voulez pas cuisiner, rendez-vous à six kilomètres de Saint-Nectaire, à Montaigut-le-Blanc, chez Patricia Constantin, au Rivalet. Elle réalise un feuilleté bien moelleux et croustillant, avec une pâte feuilletée… dans lequel elle glisse son fromage. Il arrive à table tout fondu. C’est très gourmand !