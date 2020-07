Nos astuces pour réussir (facilement) un bon croque-monsieur

Comme le jambon de Bayonne à Bayonne ou le jambon de Parme à Parme, le lieu de production a donné son appellation au fameux jambon de Paris. Mais aujourd'hui, il n'existe plus qu'un seul artisan qui fabrique du jambon à Paris. Et on trouve ce jambon sous le nom de "Prince de Paris". Et quoi de mieux que de le glisser dans un bon croque-monsieur ? Notre journaliste culinaire Marion Sauveur vous livre sa recette pour cet indémodable.

Les ingrédients : 50 g de beurre

50 g de farine de blé

50 cl de lait

8 tranches de pain

4 tranches de jambon blanc

125 g de Comté ou Cantal ou tomme

Sel

Poivre

1 pincée de noix de muscade râpée

La recette du croque-monsieur

1. On commence par réaliser une béchamel. C’est cette sauce onctueuse et gourmande qui va apporter le moelleux au croque-monsieur. On fait fondre du beurre. On y ajoute de la farine, et quand le mélange est homogène, on laisse cuire 2-3 minutes à feu moyen.

2. Et on verse le lait, petit à petit, sans s’arrêter de remuer avec un fouet. La béchamel va prendre de la texture. On arrête la cuisson, on sale, on poivre, et un peu de noix de muscade râpée. Et on laisse refroidir.

3. Pendant ce temps, on râpe le fromage. On prend du bon fromage : du comté, du cantal ou de la tomme.

4. On tartine le pain de béchamel. On ajoute par dessus le fromage râpé. Et sur la moitié des tranches : le jambon.

5. On recouvre le jambon d’une tranche de pain, côté béchamel-fromage. On appuie bien dessus et on étale le reste de béchamel sur chaque croque-monsieur.

6. Direction le four chaud (190 degrés), une douzaine de minutes. Il faut qu’ils soient bien dorés.

Si vous ne voulez pas cuisiner ?

Et si on ne veut pas cuisiner mais mettre les pieds sous la table, où est-ce qu’on mange un bon croque-monsieur dans Paris ? Chez Carré pain de mie, dans le 4e arrondissement. Ce spécialiste des pains de mie propose des croque-monsieur gourmands avec le fameux jambon "Prince de Paris", du Comté 15 mois, et de la crème béchamel bien gourmande ! C’est servi avec des frites maison ou une salade. On termine avec un pain perdu. Et on n’oublie pas de ramener son pain de mie à la maison. Il est bien moelleux et avec, on fait un croque-monsieur maison !