La recette du coq au vin, une invention guerrière de Jules César ?

C'est un plat réconfortant, qui figure au patrimoine de la cuisine française. Mais saviez-vous que la recette du coq au vin datait… de l'antiquité ? C'est en tout cas ce qu'affirme une légende racontée par Olivier Poels dans Historiquement vôtre, sur Europe 1. Le plat aurait été créé par le cuisinier de Jules César en personne.

Un coq symbole de fureur et de courage

L'histoire se passe en l'an 52 avant Jésus-Christ, lors du siège de Gergovie. Dans quelles heures, César s'apprête à affronter Vercingétorix et l'atmosphère est tendue de chaque côté des lignes. Le chef gaulois envoie alors à celui des romains un coq, symbole de la fureur, du courage et de la combativité des forces françaises.

En "gentleman", la veille de la bataille, Jules César invite Vercingétorix à manger…. et lui sert son coq, préparé dans du vin. C'est là que serait né le célèbre met - toutefois associé, dans ce cas, à une défaite : Jules César et ses troupes se sont inclinées à Gergovie.

Un animal à la chair trop ferme pour être cuisiné ?

Ensuite, cette recette antique semble disparaître : dans les livres de cuisine des 18ème et 19ème siècle, on n'en trouve presque aucune trace, probablement car le coq est réputé trop ferme et trop dur pour être mangé… Et parce que le coq, qui sert à la reproduction, est le dernier animal de la basse-cour que l'on cuisine à la ferme ! On mange donc plutôt des poules.

Le plat refait surface au 20ème siècle, en Bourgogne, terre du vin. Le coq est alors attendri : cuit peu de temps, il est presque immangeable. Il faut donc d'abord faire bouillir l'animal, puis le faire mariner et le cuire…

Une version plus light au vin blanc

Aujourd'hui, ce ne sont plus des coqs que l'on utilise pour faire cette préparation, mais plus volontiers des poules, des poulets ou des poulardes, qui ont une chair plus moelleuse. Europe 1 vous propose la recette d'une version "light" et alsacienne du plat, au vin blanc, avec une acidité plus marquée.