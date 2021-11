La recette du baba aux champignons par le chef étoilé Christian Têtedoie

C'est la saison des champignons et le chef étoile Christian Têtedoie compte bien vous en faire profiter. Le cuisinier lyonnais donne sa recette du baba aux champignons en trompe-l’œil. Tout est frais et de saison, car le chef met un point d'honneur là-dessus. Il a d'ailleurs été récompensé cette année par une étoile verte du guide Michelin pour son travail sur la biodiversité et sa cuisine éco-responsable. Le chef a réaménagé son restaurant pour être le plus économe possible en énergie et il porte une attention particulière au travail des produits locaux, de saison et évite tout gaspillage.

Sa recette du Baba aux champignons est l'occasion de mettre tout cela facilement en application à la maison.

Recette pour 6 personnes :

Pour le baba salé :

130 g de farine

8 g de sucre

1,5 de sel

30 g d’eau

4,5 de levure

1 œuf

30 g de beurre

Dans une cuve de batteur, mélange la farine, le sel, le sucre.

Ajouter l’eau légèrement tiédie avec la levure dissoute dedans.

Incorporer l’œuf, puis le beurre. Pétrir jusqu’à ce que la pâte se décolle légèrement des parois.

Mettre en poche, et les mouler dans de moule en Tefal pas trop gros et laisser pousser

Veiller à ce que cela déborde un peu pour avoir la forme de tête de champignon.

Enfourner à 180 degrés pendant 13 minutes. Réserver

Pour la purée de champignons :

350 g de champignons mélangés

15 g de beurre

1 gousse d’ail

350 g de crème

Sel et piment de Bresse

Nettoyer les champignons et garder les parures pour le bouillon de réimbiber.

Les tailler et les faire suer au beurre avec l’ail.

Ajouter la crème puis laisser compoter une dizaine de minutes.

Mixer et rectifier l’assaisonnement.

Réserver en casserole.

Pour le bouillon de réimbibage, mettre dans une casserole toutes les parures de champignons de la recette et mouiller à hauteur.

Faire bouillir et laisser infuser une heure.

Passer la préparation et réserver en casserole pour réimbiber.

Pour les champignons sautés :

PM Chanterelle jaune

PM Pleurote

PM Pied de mouton

PM Pleurote du Panicaut

PM Hydne hérisson (Hericium)

PM Shitakee

PM Pholiote

2 échalotes

2 gousses d’ail

1 branche de thym

40 g de beurre

Sel et piment de Bresse

Dans une poêle, mettre à fondre le beurre

Pour la sauce champignon :

20 g de Beurre

1 petite échalote

3 champignons de Paris

5 dl de vin blanc

150 g de crème

Savagnin

Sel/Poivre

Mettre à fondre le beurre. Ajouter une échalote ciselée et les champignons de Paris émincé.

Déglacer au vin blanc.

Laisser réduire à sec.

Ajouter la crème, laisser réduire. Dès que le tiers est réduit, passer la sauce, ajouter le savagnin et rectifier. Emulsionner si besoin et envie.