La recette des tomates farcies végétariennes

C'est en ce moment la saison de la tomate ! Alors autant en profiter avec un plat typique connu de tous : la tomate farcie, mais dans sa version végétarienne. Une fois n'est pas coutume, le plus compliqué n'est pas la préparation, mais le choix de la tomate. Difficile en effet de s'y retrouver entre toutes les variétés disponibles. Il faut choisir celles à chair ferme, comme les tomates de Marmande par exemple, qui vont bien se tenir à la cuisson.

Les ingrédients 4 grosses tomates ½ botte de basilic 1 oignon ou 3 oignons nouveaux 200 g de boulgour 35 cl de bouillon de légumes 30g de pignons de pin ½ poivron jaune ½ poivron rouge

Les étapes de la recette

1. On commence par couper les chapeaux des tomates, et vider la chair. On fait revenir un oignon, on ajoute du boulgour et un peu de bouillon de légume. Quand le boulgour est cuit, on y met les poivrons coupés en dé et la chair de tomate hachée grossièrement. On termine avec quelques pignons de pin torréfiés, de l’huile d’olive et du basilic.

2. On remplit les tomates de cette farce en n'oubliant pas de remettre le chapeau. S’il reste du boulgour, on peut en parsemer autour des tomates dans le plat.

3. Il ne reste plus qu'à enfourner 20 grosses minutes à 180 degrés. L'avantage de cette recette, c’est que le boulgour va permettre, comme le riz qu’on met traditionnellement dans le plat, de boire l’eau de cuisson des tomates. On évite ainsi d’avoir une tomate toute mouillée.

Si vous ne voulez pas cuisiner…

Si vous êtes à Paris, rendez-vous au restaurant La Pagode de Cos, dans le 8ème arrondissement. Le chef Jérôme Banctel réalise des tomates farcies, avec des tomates cocktail quasi confites garnies de poivrons rouges mixés avec de l’huile d’olive, parsemées d’un crumble d’olives noires et d’un poivron en pickles. Un plat à mi-chemin entre gourmandise et délicatesse.

La recette de tomates farcies aux poivrons rouges, crumble d’olive et poivrons blancs en pickles du chef Jérôme Banctel