La recette des fleurs de courgettes farcies, simple et savoureuse

Et si on cuisinait une fleur ? Une jolie fleur jaune, longue, celle qui pousse sur les courgettes. Il existe deux types de fleurs de courgette : les mâles et les femelles. On les différencie facilement puisque les femelles sont celles sur lesquelles poussent les courgettes, alors que les mâles ont une simple tige. Autre particularité, cette fleur s’ouvre tôt le matin et se referme dès que la chaleur devient trop forte, dès 9h30 en été.

Sur le marché, choisissez-les ouverte si possible et surtout bien jaunes. Une fois que la fleur est entre vos mains, n’attendez pas pour la consommer car c’est une fleur très fragile. On la cuisine le plus souvent en beignet mais mardi, notre journaliste culinaire Marion Sauveur propose de la préparer farcie.

Les ingrédients : 4 fleurs de courgettes 2 courgettes 4 cuillères à soupe d'huile olive 1 oignon 1 tomate Fromage frais Basilic frais Thym frais Poivre Sel

Les étapes de la recette :

1. Passez la fleur sous un filet d’eau

2. Ouvrez les pétales sans les abîmer et enlevez le pistil au milieu de la fleur femelle et les étamines de la fleur mâle

3. Faites dorer les fleurs dans une poêle

4. Ajoutez de l’huile d’olive et les oignons émincés

5. Ajoutez les courgettes et la tomate coupés en dés

6. Laissez au feu deux à trois minutes pour que les légumes soient croquants.

7. Ajoutez du thym et du basilic frais et sortez du feu

8. Farcissez les fleurs avec la poêlée de légumes et le fromage frais

9. Arrosez d’un filet d’huile d’olive

10. Enfournez 15 minutes à 180 degrés

Si vous ne voulez pas cuisiner…

Vous pouvez déguster des fleurs de courgette au restaurant Le lapin blanc, à Avignon. La cheffe Amélie Nogier cuisine avec les produits du terroir et réalise des fleurs de courgette farcies de fromage de chèvre frais du Ventoux, avec du pistou et du parmesan. Elles sont servies avec des tomates-cerise allongées et des courgettes violon poêlées.