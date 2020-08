La recette de l'aubergine marinée à l'ail et au piment, un accompagnement rafraîchissant

L’aubergine est très facilement reconnaissable à sa belle robe violette et sa chair blanche et moelleuse. Mais en Inde, d’où elle est originaire, il en existe de toutes les couleurs. Elle appartient à la même famille que la tomate et la pomme de terre : les solanacées. Surtout, elle a une particularité : on la récolte et on la consomme avant sa pleine maturité, sinon sa chaire est trop amère.

Pour bien la choisir, mieux vaut la prendre petite avec une peau lisse et brillante, ni trop claire, ni trop foncée et surtout bien ferme et gonflée. Il ne faut d'ailleurs pas toujours faire dégorger les aubergines. C'est le cas seulement si elles sont amères. Si elles sont petites, ce n’est pas nécessaire. Mercredi, notre journaliste culinaire Marion Sauveur vous propose de cuisiner l'aubergine marinée pour la manger froide en accompagnement, un peu comme un antipasti !

Les ingrédients : 3 petites aubergines 20 cl huile d’olive 1 petit piment oiseau 2 gousses d'ail Le jus d’un citron Thym

Les étapes de la recette :

1. Commencez par couper des tranches en largeur et faites-les griller à la plancha, au barbecue ou au four (220 degrés) pendant quelques minutes. Il faut qu’elles soient dorées.

2. Ensuite laissez-les refroidir dans un plat creux, avant de les arroser d’huile d’olive.

3. Émincez de l’ail et du piment pour les ajouter sur les aubergines. Versez un peu de jus de citron puis un peu de thym.

4. Couvrez et mettez au frais à mariner au moins trois heures. Il faut que les aubergines aient le temps de s’imprégner de la marinade.

5. Au moment de servir, rajoutez du parmesan ou du fromage de chèvre frais émietté et des éclats de noix de cajou.

Si vous ne voulez pas cuisiner...

Si vous n'êtes pas très loin de Nice, allez goûter les aubergines marinées d’Arnaud Faye au Château La Chèvre d’Or à Eze. Le chef prépare une marinade asiatique dont il se sert pour laquer les tranches d’aubergines. Il sert ensuite ces aubergines avec une salade d’herbes aromatiques. Le rendu est très parfumé.