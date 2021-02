Quelle est la différence entre le boudin noir et le boudin blanc ?

Le boudin noir provoque souvent des réactions bien tranchées : on aime ou on déteste. Le chef cuisinier Olivier Poels est revenu sur l'origine de cette charcuterie, dans l'émission Historiquement vôtre sur Europe 1. Le fameux boudin noir, qui contient du sang de porc avec du gras de porc, a été inventé... dans l'Antiquité ! Puis, Olivier Poels en a profité pour livrer sa recette de tarte au boudin noir et aux pommes.

Le boudin noir date de la Grèce antique, le boudin blanc du Moyen-Âge

L'inventeur du boudin s'appelait Aphtonite et était un cuisinier de la Grèce antique. C'est considéré comme l'une des premières charcuteries de l'histoire de l'humanité. Cette recette de boudin noir est pratiquement celle que nous continuons à manger dans un boudin traditionnel, c'est-à-dire du sang, du gras, quelques aromates, des épices. Chaque charcutier a sa technique pour faire le boudin : certains rajoutent du piment. Vous avez par exemple le fameux boudin antillais, qui est quand même un peu piquant.

Mais il y a aussi le boudin blanc, beaucoup plus récent, qui est né au Moyen-Âge. Avant Noël, on mangeait une préparation à base de lait, de fécule, de mie de pain et parfois un petit peu de viande qu'on mélangeait. Et au 17e siècle, un cuisinier a l'idée de mettre ça dans un boyau et d'en faire là aussi un boudin. Il n'y a pas de sang dans le boudin blanc.