La recette de la chantilly à la reine-des-prés, originale et gourmande

La reine-des-prés est une grande plante que l’on trouve dans les prairies marécageuses, les fossés et les bords de rivière, en été. C’est en ce moment qu’on peut la trouver fleurie. Elle a de jolies petites fleurs blanches, réunies en grappes, de grandes tiges élancées de couleur rouge et un feuillage assez dense. Et côté goût, il est fin, comme celui du sureau ou du tilleul. Les palets délicats sentiront quelques notes d’amandes et de vanille en bouche.

Pour la cuisiner, il faut choisir les fleurs à maturité. Mardi, notre journaliste culinaire Marion Sauveur propose de cuisiner une chantilly à la reine-des-prés.

Les ingrédients : 250 grammes de crème entière liquide 35%

75 grammes de mascarpone

30 grammes de sucre en poudre

15 g de reine des prés

Les étapes de la recette

1. On commence par faire infuser la crème fraîche avec les fleurs de reine des prés 30 minutes. Et on fait chauffer la crème : il ne faut pas du tout qu’elle bout. [On monte la crème en température (pas au-dessus de 60 degrés), pendant 15 minutes]

2. On laisse la crème refroidir au frais. Et on place aussi au réfrigérateur tous nos ustensiles : le fouet et le cul-de-poule.

3. Au bout d’une heure au frigo, on met la crème dans le cul de poule et on commence à monter la chantilly, avec le fouet bien froid. Une petite astuce pour être sûr de réussir à la monter, on met ce cul-de poule dans un autre saladier, rempli de glace. Ça va garder ma crème au froid. Et on fouette tranquillement sans faire de grand geste. Il faut incorporer de l’air petit à petit.

4. Quand elle commence à monter j’ajoute le sucre et du mascarpone, pour l’aider à se tenir. Elle est prête quand on obtient un bec d'oiseau : quand on sort le fouet, et qu’il y a une pointe un peu crochue.

5. Et cette chantilly vous pouvez la servir avec une tarte à l’abricot par exemple, avec quelques pistaches concassées. Un accord parfait !

Si vous ne voulez pas cuisiner…

Si vous êtes en vacances à Annecy, rendez-vous chez Jean Sulpice, à l’Auberge du Père Bise à Talloires-Montmin, au bord du lac. Le chef réalise une chantilly à la reine-des-prés qu’il accorde avec la framboise. Une recette que vous pourrez retrouver dans le livre "Jean Sulpice, le chef, l’auberge, le lac" qui sort le 2 septembre prochain aux éditions Glénat.