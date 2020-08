La recette de la bette maritime à la béchamel, pour rendre gourmande cette herbe iodée

Une herbe marine aux origines lointaines. La bette maritime, ou betterave maritime, était commune du temps de la Grèce et de la Rome Antique. On pense même qu'elle était consommée dès la Préhistoire. Cette plante est l’ancêtre de la betterave ou des blettes à cardes. Elle ressemble d’ailleurs aux blettes, avec ses longues tiges pourvues de feuilles bien vertes et bien charnues. On trouve la bette maritime en touffe, pas directement près de l'eau mais sur les bords des grèves, le long de la façade Atlantique, de la Manche, de la mer du Nord et en Méditerranée.

A la dégustation, la bette maritime garde un goût iodé, qui rappelle son origine. Pour apprécier ce produit du terroir, Marion Sauveur, journaliste culinaire, conseille une préparation comme des épinards. L'idéal étant d'utiliser les petites feuilles, cueillies à la base, qui sont moins amères que les autres.

Ingrédients Bettes maritimes Beurre Sauce béchamel

Les étapes de la recette

1. Retirer les nervures des feuilles de bettes maritimes, la partie la plus dure.

2. Mettre un peu de beurre à fondre dans une poêle et faire tomber les feuilles pendant quelques minutes.

3. Attendre qu'elles réduisent un peu, mais moins que les épinards car ses feuilles sont plus épaisses.

4. Servir avec une sauce béchamel pour plus de gourmandise.

Si vous ne voulez pas cuisiner...

Dans la Manche, au restaurant L'Obione à Avranches, le chef Sébastien Godefroy s’amuse à cuisiner ces pousses sauvages. Après avoir fait tomber les bettes maritimes dans une poêle avec du beurre, il réalise une sauce aux échalotes, au cidre, à la crème et au beurre. Sauce qu’il l'émulsionne pour qu’elle soit légère. Et il sert ce plat avec un poisson de roche.