La rascasse farcie d'Yves Camdeborde

C'est la saison des poissons rouges et parmi ces derniers, il y en a un que Laurent Mariotte et Yves Camdeborde apprécient grandement : la rascasse. Mais comment le préparer pour en tirer les meilleures saveurs ? Pas de panique, le chef Yves Camdeborde nous livre une de ses recettes faciles et gourmandes dans l'émission La Table des bons vivants.

Cuisson à l'arête

"Tout simplement, vous demandez à votre poissonnier de retirer les ouïes en gardant la tête et vous le faites vider", explique Yves Camdeborde. "Ensuite, avec des champignons, vous réalisez une duxelles avec un peu d'estragon et des échalotes. Quand c'est prêt, vous utilisez cette préparation pour farcir le poisson et vous enfournez à 140 °C. C'est assez doux comme cuisson car on va le laisser tirer pour faire ressortir les saveurs. Et l'avantage de cette cuisson, c'est que le poisson est cuit sur l'arête, ce qui permet de garder la saveur de ce dernier voir même de la faire ressortir. Comme pour une volaille à l'os."