LA QUESTION SEXO - Mon mari veut que je me fasse augmenter les seins mais je refuse, que faire ?

Certains hommes prennent leurs désirs pour des ordres. Le mari de Lise, une auditrice de l’émission Sans Rendez-Vous, est amateur de grosses poitrines et aimerait que sa femme procède à une opération chirurgicale pour se les faire augmenter. La jeune femme refuse et a demandé conseil à la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc, mercredi sur Europe 1.

La question de Lise :

"Mon mari aime les gros seins, il aimerait que j’augmente les miens qui sont petits. Je refuse de changer mon corps, il m’a aimé ainsi au départ. Que faire ?"

La réponse de Catherine Blanc :

"Les femmes ne sont pas des poupées gonflables qu'on va gonfler d'un côté ou de l'autre selon les fantasmes que l'on voudrait pouvoir tester. On rencontre une femme qui est comme elle est. Ce n'est pas ce n'est pas anecdotique de toucher à son corps, de faire de la chirurgie. On pourra vanter les merveilles de la chirurgie esthétique, mais c'est toucher à un corps, c'est toucher à un système nerveux.

Il faut que la chirurgie soit un désir personnel, non ?

Je dirais même qu'il faut que ce soit une réparation importante pour soi parce qu'il y a quelque chose de très blessé ou de très abîmé dans sa perception de soi-même, avec un sentiment narcissique défaillant. On a grandi avec ce que l'on est, on a séduit avec ce que l'on est. Elle peut avoir des ambitions d'avoir de plus gros seins, mais c'est assez désobligeant que de dire 'j'aimerais que tu aies de plus gros seins'.

C'est horrible, c'est comme si on disait à un homme : 'moi j'aimerais bien que tu aies des gros pectoraux, tu ne peux pas te faire des implants.' Est-ce que ça vient des réseaux sociaux, où on exhibe de plus en plus nos corps ?

Oui, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui on n'a même plus la notion de la spécificité d'un corps. À tel point que quand on voit des sexes en gros plan dans la pornographie qui sont roses, ce n'est pas la normalité d'un sexe de femme. Le réel, c'est que nous avons des corps qui ont leur proportion, leur histoire. Il y a aussi l'histoire de ce qui est possible ou pas possible de mettre en avant de soi, les cicatrices, les bourrelets. Le corps c'est tout un livre. Si on se regardait tous en pièces détachées, sans doute que nous n'aurions pas les plus jolies mains, le plus joli coup d'œil ou les plus jolis seins.

Avec cette remarque de son mari, elle peut perdre confiance en elle.

Elle peut, oui. Il faut beaucoup de caractère, beaucoup de tempérament, beaucoup d'assurance interne. Donc il faut pouvoir travailler cette sécurité interne pour pouvoir oser dire qui l'on est. Il y a des tenues merveilleuses et très sexy pour les seins tout riquiqui qu'aucune femme qui aurait de gros seins ne pourrait mettre. Donc au contraire qu'elle mette en avant cet érotisme, son sex-appeal si elle en a envie et qu'elle démontre que c'est autrement qu'elle peut être extrêmement séduisante.

On est d'accord, elle lui dit non et puis c'est tout ?

Je ne dirai pas qu'il faut dire non, mais là elle l'a dit elle-même. Encore une fois, elle n'est pas une poupée gonflable."