LA QUESTION SEXO - Mon mari déplore la fréquence de nos rapports sexuels, a-t-il raison ?

Combien de fois par mois les couples qui se sont formés depuis longtemps doivent-ils faire l'amour ? Dans l'émission "Sans Rendez-vous", la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à Julie, une auditrice d'Europe 1, et se penche sur cette épineuse question de la fréquence des rapports sexuels chez ceux qui se sont rencontrés il y a plusieurs décennies, et pour qui le désir sexuel s'est un peu consumé.

La question de Julie

"J’ai 55 ans et je suis mariée depuis 30 ans. Mon mari se plaint du fait que nous ne faisons plus l’amour. Je pense que nous le faisons une à deux par mois. Est-ce qu’il a raison ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Avant de savoir si c'est normal d'avoir moins de libido, entendons-nous sur le constat : font-ils ou non l'amour ? L'un dit qu'ils ne le font plus, l'autre qu'ils le font quand même deux fois par mois. On ne parle pas du nombre de fois où on fait l'amour, mais on parle du sentiment de frustration qui n'est pas partagé par l'un et l'autre de manière équivalente.

Il y en a un qui a vraiment le sentiment de faire l'amour, certes moins que d'autres couples, quand l'autre a vraiment le sentiment que c'est la déconfiture totale et qu'il n'y a plus de sexualité entre eux. Ces deux fois ne suffisent pas à lui rappeler que c'est formidable qu'il y ait une vie érotique et un partage d'émotions.

Cela s'explique peut-être parce qu'il ne s'y passe pas les émotions ou les plaisirs qu'il souhaiterait retrouver. Il veut attirer l'attention sur une frustration majeure qui est donc dans cette union sexuelle, mais qui peut être au-delà de la sexualité, dans leurs rapports l'un avec l'autre.

N'est-ce pas la qualité de ces rapports qui importe ?

Exactement. Deux fois par mois, c'est super. Après, effectivement, on peut trouver super de le faire tous les jours comme ça peut être un enfer de le faire quotidiennement. C'est bien sûr la qualité qui est intéressante. On se fout de savoir ce que l'on fait si on n'y prend pas de plaisir, de goût, si on ne fait pas grandir la beauté d'une relation. Dans ce cas, le faire tous les jours est un enfer.

Quelqu'un a-t-il "raison" ici ?

Je crois qu'il y a un problème de communication, C'est comme si elle ne se sentait pas légitime d'argumenter qu'elle ne l'accueille que deux fois par mois, mais qu'elle y met tout son cœur. Il y a deux personnes qui font 'trop l'amour' parce qu'ils font deux fois l'amour par mois sans se parler, sans communiquer, sans voir la même histoire. C'est comme s'ils subissaient cette relation.

La libido faiblit-elle avec l'âge ?

Il y a, en partie, une idée reçue. Tant qu'on est vivant, on est animés de désir en général et sexuel en particulier. La sexualité est toujours un élan qui nous permet de manifester notre état de vivre, même si on ne peut plus faire des bébés. Il y a quelque chose de vivant qui est toujours animé en nous. Nous pensons sexualité, nous rêvons sexualité et, plus ou moins facilement, nous agissons sexualité.

Mais tout le temps de notre vie, nous n'avons pas la même libido parce que nous vivons des choses qui peuvent parfois mettre un bâton dans les roues, comme des préoccupations, des fatigues, des inquiétudes. Quand on est tout jeune, il y a un élan majeur qui est l'élan de prendre sa place dans un monde d'adultes, dans un monde où on existe notamment par cette présence sexuelle. Il y a des tas de choses qui évoluent.

Il y a néanmoins des 'temps' qu'il faut reconnaître. Hormis une mauvaise santé, c'est assez constant chez les hommes. Chez les femmes, quand bien même elles sont en très bonne santé, le temps de la ménopause est un temps compliqué qui vient bousculer énormément de choses. Ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont plus actives sexuellement, mais il y a beaucoup de choses dont il faut s'occuper pour que l'élan soit toujours au rendez-vous. Il faut par exemple que la lubrification soit toujours là. La nature, si on la laisse faire, fait que c'est quand même un peu moins simple pour les femmes à partir de ce moment-là."