LA QUESTION SEXO - Mon enfant veut nous regarder faire l'amour, comment réagir ?

Si les enfants s'intéressent très tôt à la sexualité en posant notamment des questions, il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Dans "Sans Rendez-vous" sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à la question d'une mère, dont le fils de 10 ans, montre un intérêt grandissant pour la sexualité, notamment celle de ses parents. Jusqu'à demander d'assister aux ébats du couple pour apprendre "comment on fait". Face à cette interrogation, Hélène n'a pas su comment réagir.

La question d'Hélène

"Mon fils de 10 ans pose pas mal de questions ces derniers temps sur la sexualité. La dernière en date c'est de me demander si son père et moi avions encore l'âge de faire l'amour. Si oui, quand était la dernière fois et si la prochaine fois je pouvais le prévenir pour qu'il regarde et qu'il apprenne comment on fait. Je n'ai pas su quoi lui répondre, qu'aurais-je dû faire selon vous ?"

La réponse de Catherine Blanc

"C'est suffisamment remarquable pour devoir le recarder, il en a besoin. Et heureusement que les enfants font des choses comme cela, sinon quel serait le job des parents ? Il faut faire réfléchir les enfants sur le fait que l'on ne mélange pas tout. En l'occurrence, il pose des questions, façon pour lui de dire à sa mère qu'il est préoccupé par ce sujet, et il faut qu'elle réponde. Mais l'autre question, de vouloir y participer, c'est déjà nier le fait qu'il y a un environnement parental duquel l'enfant n'a pas lieu de participer. Ce qui est important, c'est de le renvoyer à sa chambre et ses fantasmes.

Je crois qu'il faut tout simplement dire que la sexualité des parents relève de l'intimité, de même que lorsqu'il fera l'amour, ça ne regardera que lui et son/sa partenaire, et qu'à ce titre une mère n'a pas à répondre. Papa et maman s'aiment, ils vont bien, merci de t'en être préoccupé, mais ça ne te regarde pas.

Peut-on dire que l'on fait l'amour ?

Oui, on peut expliquer que des papas et des mamans, ça fait l'amour. Il faut pouvoir dire que l'on a encore l'âge de faire l'amour, mais que l'enfant ne l'a pas.

Les enfants sont confrontés au discours pornographique, aux discours sur l'apprentissage, de tout. Avant, ça se faisait déjà, mais par écrit, et pas nécessairement par vidéo. Les enfants aujourd'hui ont des tutos pour tout. Il faut lui dire qu'il n'y en a pas pour ça, ce qui permet à la mère de dire que la pornographie n'est pas un tuto.

Comment le rassurer ? Doit-on l'orienter vers des ouvrages ou lui dire qu'il est trop petit ?

Il y a des livres adaptés à chaque âge, on peut lui en proposer un. Si la préoccupation de l'enfant est claire sur le fonctionnement, il faut lui donner matière à répondre à son interrogation, mais peut-être que ce n'est pas tant la préoccupation de comment faire, que de savoir ce qu'il se passe entre papa et maman.

Si l'enfant insiste, faut-il être un peu ferme ?

Oui c'est très important, l'inverse serait plus destructeur qu'autre chose."