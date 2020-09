LA QUESTION SEXO - Je ne suis pas concentrée pendant l'amour, que faire ?

Être pleinement concentrée pour pouvoir profiter au maximum du moment présent. C'est la difficulté qu'éprouve Juliette, une auditrice, lorsqu'elle fait l'amour avec son partenaire, et cela l'inquiète d'autant plus qu'elle croit que cela se voit. Rassurante, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc estime ce jeudi dans "Sans Rendez-vous" qu'il s'agit de quelque chose de normal, puisqu'il est impossible de guider son cerveau tout le temps avec une concentration absolue.

La question de Juliette

J'ai remarqué depuis un moment que lorsque je fais l'amour avec mon compagnon, je ne suis pas concentrée. Je pense à autre chose comme mes rendez-vous professionnels ou les tâches ménagères. J'ai l'impression qu'il s'en est rendu compte. Comment faire pour profiter pleinement du moment ?

La réponse de Catherine Blanc

C'est très fréquent qu'un partenaire pense à autre chose pendant l'amour. Même si on l'aime, il y a des tas de raisons de fuir le temps de la sexualité. Parce que ça invite à une émotion, un partage qu'on n'est pas toujours prêt à accueillir. Parfois, on a beau être avec l'autre, on a envie de le fuir lui ou ce qui va se révéler entre nous. Et toutes les occasions sont bonnes pour trouver des petites échappées par des pensées qui vont tout d'un coup là où est notre préoccupation, qu'elle soit professionnelle ou de l'intendance d'un foyer, par exemple.

Est-ce que cela a un lien avec la charge mentale des femmes ?

Fuir la sexualité ne se fait pas de manière consciente, mais d'une façon inconsciente. On hiérarchise nos urgences et la sexualité n'y est pas forcément bien placée. Ou si c'est le cas, elle suggère des émotions et des charges émotionnelles fortes qui peuvent s'adjoindre à une charge mentale forte.

La concentration est-elle obligatoire pour avoir du plaisir ?

Il y a des moments où l'on pense à autre chose, voire à quelqu'un d'autre. Mais cette personne n'est pas forcément identifiée, cela peut être une situation sexuelle amenant à une liberté [sexuelle] dont profite pleinement le partenaire avec qui l'on fait l'amour. Donc en fait, c'est assez compliqué parce que notre cerveau fonctionne tout seul. On ne le guide pas dans une direction en permanence avec une concentration absolue.

Un simple bruit extérieur peut par exemple faire sortir de la situation sexuelle à cause de préoccupations. Après évidemment, plus on a du plaisir dans ce qu'on est en train de vivre, plus on a envie d'y retourner.

Mais c'est vrai que nous avons dans notre société beaucoup de choses à penser, d'où le fait que l'on parle beaucoup de prise de conscience de l'instant présent, que l'on parle beaucoup de slow sexe pour être dans l'ici et maintenant. Être dans son corps et être dans la relation à l'autre pour le meilleur de la relation et le plus de jouissance.

Que doit faire Juliette alors pour profiter pleinement du moment ?

Déjà, si elle croit qu'il s'en est rendu compte, ça veut dire qu'elle l'observe lui plutôt qu'être à l'intérieur d'elle. Il faut qu'elle réalise que ce n'est pas parce qu'elle s'en rend compte qu'il faut rectifier le tir. Comme elle réalise qu'elle n'est pas dedans, il y a des choses qui ne se vivent pas. Ce qui n'est pas une très grande invitation pour elle. Donc ce qui est important, c'est que Juliette écoute, se mette à l'intérieur de son sexe, qu'elle écoute ce sexe parler, réagir, s'émouvoir, bouger, pour qu'elle soit au rendez-vous de ce qu'il se passe. Plus elle sera dans le rendez-vous avec elle, plus elle sera dans le lien de qualité avec lui.