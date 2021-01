LA QUESTION SEXO - J'ai menti à mes parents sur ma situation amoureuse : ai-je bien fait ?

Comment réagir face à la pression engendrée par les questions intrusives de la famille concernant sa vie sentimentale ? Dans l’émission Sans rendez-vous, jeudi sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc a répondu à Simon qui, face à l'inquiétude ses parents concernant sa vie amoureuse, a préféré mentir en s'inventant une idylle.

La question de Simon

Durant le réveillon, ma famille m’a encore demandé si j'avais rencontré quelqu'un. Mes parents sont inquiets de me savoir seul, donc j’ai menti et leur ai dit que j’étais en couple. Ai-je bien fait ?

La réponse de Catherine Blanc

Souvent, c'est parce qu'on manque de sujets de conversation, mais aussi parce qu'on se soucie de l'autre, de son bien-être, de ce qu'on suppose être des bonheurs, des constructions de couple, de vie de famille, et c'est banalement que ces questions sont posées. Les familles se répandent volontiers là-dessus, mais certains sont plus intrusifs et font du forcing. Ce sont peut-être ceux-là qui obligent à des réponses fausses.

Il y a un moment où l'enfant ment à ses parents pour prouver qu'il s'appartient et n'appartient pas au père ou à la mère qui veut tout savoir de lui. S’il a menti, c'est que c'est douloureux pour lui que de dire "non, je n’ai rencontré personne". Manifestement, il doit y avoir l’idée que pour la société un homme est un homme dès qu’il est sexuellement actif, et une femme dès qu’elle est sexuellement active. Par ailleurs, ce qui est curieux est qu'on ne veut pas que nos enfants entrent trop tôt là-dedans, et une fois qu’ils sont considérés comme étant adultes, ils sont censés être actifs et en faire la démonstration par la vie de couple. Il nous appartient d'avoir assez de liberté et d’autonomie pour dire ce n’est pas encore le sujet.

Comment s’en sortir après avoir menti ?

On pourra toujours dire que ça s'est arrêté, un mensonge en entraînant un autre. C'est idiot d’avoir à mentir, mais en même temps, ce n'est pas grave, c'est la liberté pour avoir la paix de son timing, car on est pas obligé d’être sur le timing de l’autre.

En revanche, les enfants se plaignent des questions des parents, mais ne viennent pas avec leurs sujets. Ils attendent qu’on s’intéresse à eux tout en reprochant que les questions ne soient pas les bonnes. Or, c'est aussi à l’enfant, devenu adulte, de pouvoir raconter sa vie et ce qui l’intéresse, de nourrir les échanges familiaux. À partir de là, vous allez attirer l’attention sur un sujet sur lequel vous aurez matière à conversation.