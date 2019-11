LA QUESTION SEXO - Est-ce une bonne idée d'entamer une histoire d'amour avec son meilleur ami ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

La complicité que l’on entretient avec un ami peut parfois glisser vers le sentiment amoureux. Mais entamer une histoire avec une personne déjà connue de longue date peut aussi s’avérer déstabilisant, dans la mesure ou la relation se retrouve redéfinie du tout au tout. Au micro de Mélanie Gomez, dans l'émission Sans Rendez-Vous, sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc l’assure : amitié et amour ne sont pas incompatibles.

La question de Capucine, 29 ans

"Mon meilleur ami et moi entretenons une relation complice depuis nos 15 ans. Aujourd’hui, il me parle d’amour et de désir. Je pense pouvoir dire de même. Pourtant, je crains de briser notre amitié en passant à l’acte avec lui. Qu'en pensez-vous ? "

La réponse de Catherine Blanc

"Ce sera par définition la fin de l’amitié en ce sens où l’on rentre dans une histoire d’amour, mais pas la fin de l’amitié en ce sens où l’on perdrait nécessairement quelque chose. On enrichit sa relation d’autres expériences. On peut être à la fois amoureux et ami.

Bien souvent, ce dont on a peur face aux histoires d’amitié susceptibles de se transformer en histoires d’amour, c’est de voir cet amour échouer et ainsi de perdre ce que l’on avait construit tous les deux, en tant qu’amis. Quand bien même une relation échoue à un moment, elle reste forte de ce dont elle s’est déjà enrichie, y compris de la tentative de s’aimer physiquement.

Peut-on facilement passer de l’amitié à l’amour ?

On peut avoir quelqu’un auprès de soi qui est vraiment un ami, et puis un jour le voir tout à fait autrement. On le découvre physiquement après l’avoir considéré sans corps et sans sexe, simplement comme un 'bon pote'. Soudainement, il nous apparaît comme étant sexué. Si ce sentiment est réciproque, il serait dommage de se priver. C’est l’histoire de Quand Harry rencontre Sally.

Toutefois, il peut être difficile de passer de l’un à l’autre, surtout si l’on se connait depuis longtemps. Il y a des codes qui se sont installés, des codes amicaux, et passer aux codes amoureux - à moins qu’il s’agisse depuis le début d’une amitié amoureuse qui s’est cachée par pudeur et qui voit enfin le jour -, n’est pas toujours chose aisée. La relation peut peiner à trouver son élan sexuel, précisément parce qu’elle est encombrée par des codes amicaux.

Si cette histoire d’amour se passe mal, est-il possible de revenir en arrière ?

On ne fera jamais complètement marche arrière. Le souvenir de cet aventure ratée restera. Mais on peut s’en amuser : on a tenté, on est allé jusqu’au bout, et finalement ça n’a pas marché.

La situation est plus délicate quand l’un des partenaires est vraiment amoureux, et que l’autre se rend à l’évidence d’une impossibilité amoureuse ou sexuelle. Il souhaite remettre de la distance là ou l’autre n’en voudrait plus."