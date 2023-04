La présidente de SOS Autisme France critique le manque d'implication du gouvernement sur le sujet

"J'accuse le gouvernement de maltraitance vis-à-vis des personnes autistes", ces mots forts sont signés Olivia Cattan, présidente de SOS Autisme France. Invitée au micro d'Europe 1 Midi week-end ce dimanche, la journaliste et militante associative est revenue sur une tribune publiée ce jour, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et partage sa déception quant à l'action du président sur ce sujet. "J'espérais beaucoup avec Emmanuel Macron, et on est extrêmement déçu une fois encore, comme à chaque élection", tonne-t-elle au micro de Lénaïg Monier.

Sur Europe 1, Olivia Cattan réitère son accusation de maltraitance envers le gouvernement "parce que rien n'a été fait. Il nous laisse seuls, en tant que parents, totalement démunis, et ça fera encore une génération d'enfants qui sera sacrifiée, et cela nous déchire le cœur". L'auteure du Livre noir de l'autisme en 2020 explique que le principal problème réside dans l'entrée de ces populations sur le marché du travail. "C'est pire que tout, il n'y a absolument rien (de fait)", critique-t-elle, avant de tacler le chef de l'État : "Le président de la République passe son temps au Café joyeux comme si c'était le seul lieu (d'inclusion), qui est très bien. Mais ce n'est pas le seul lieu d'emplois pour nos enfants".

L'exemple de l'inclusion à l'italienne

Par cette tribune, la présidente de SOS Autisme France alerte sur les difficultés que rencontrent non seulement les parents, dont beaucoup craquent au quotidien, mais aussi les enfants autistes qui peuvent être maltraités à l'école ou agressés un peu partout dans le pays. "Il y a un vrai problème de sensibilité, il y a encore beaucoup de préjugés face à l'autisme", estime-t-elle.

Toutefois pour Olivia Cattan, également maman d'un enfant autiste, au-delà d'être un problème de société, "c'est un vrai problème politique, de fond. On nous avait promis de véritables mesures pour changer les choses, et beaucoup de choses pourraient être faites pour alléger notre quotidien et permettre d'offrir un avenir à nos enfants, en matière d'éducation, de prise en charge, d'emploi, de logement", énumère la militante associative, s'appuyant sur l'exemple de l'inclusion à l'italienne, où "tous les enfants en situation de handicap sont tous à l'école".