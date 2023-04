À Étampes, une unité d'enseignement maternelle dédiée aux enfants atteints de troubles autistiques

Ce dimanche, c'est la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Un trouble qui touche malheureusement des milliers d'enfants. Alors, depuis la rentrée, une classe leur est dédiée à l'école Éric Tabarly d'Etampes, dans l'Essonne. Six élèves y sont accompagnés, avec l'objectif d'avoir la scolarité la plus ordinaire possible et d'intégrer le CP.

De beaux progrès pour les enfants

Dans cette classe dédiée aux enfants autistes de 3 à 6 ans, élèves et éducateurs communiquent avec des pictogrammes autocollants. Grâce à eux, les enfants qui n'ont pas encore acquis le langage peuvent choisir leur goûter ou leur chanson. Les petits partagent la récré, la cantine avec les autres et même, pour certains, des temps de classe.

"On va surtout commencer par des petits temps pour progressivement aller vers le quart d'heure, vers la demi-heure, etc...", explique Florence, l'enseignante spécialisée du groupe. "Dans l'idéal, c'est qu'ils soient inclus, soit toute la matinée ou toute la journée."

Un ratio de six élèves pour cinq éducatrices qui passent aussi 1 heure par semaine dans la famille. Cécile, qui s'occupe de Raphaëlle, voit ses progrès. "Petit à petit, il nous regarde, il se retourne quand on l'appelle. Ça ne paraît pas grand-chose, mais en fait, c'est énorme. C'est des prémices qui nous laissent croire que plus tard, elle va peut-être pouvoir entrer dans d'autres apprentissages." Selon l'Éducation nationale, à la sortie de ces classes, un tiers des enfants ont intégré une classe de CP ordinaire avec une aide spécialisée.